Per què el SEM ha tret l'ambulància de Breda?

El Servei d'Emergències Mèdiques ha anunciat que aquest abril Breda perdria l'ambulància bàsica, que ha estat present al poble durant anys i que ara es trobava a les antigues cases dels mestres de l’escola municipal. El vehicle sanitari es traslladarà a Hostalric arran d’una reestructuració del transport sanitari impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que renova i amplia la flota d'ambulàncies amb un 54% més de les que hi havia fins ara.
La decisió de moure l'ambulància de Breda ha trobat el rebuig "frontal" i unànime de l'Ajuntament del municipi, que ha condemnat la decisió, que es va prendre de manera "unilateral" i sense tenir en compte "les necessitats específiques del poble". La reforma, en canvi, ha consolidat i ampliat recursos en àrees que el SEM considera "clau" per a la cobertura territorial com com Cassà de la Selva (Gironès), Santa Coloma de Farners o Hostalric.
El trasllat de l'ambulància a Hostalric va fer que Breda aprovés la moció "contra la pèrdua de la presència d'ambulància al municipi". Un text que va arribar després de diverses reunions amb responsables del Departament de Salut i que ha manifestat reiteradament l’oposició a la mesura i la preocupació per l’impacte directe que pot tenir en la salut i el benestar de la ciutadania. “No compartim el model que es planteja, basat exclusivament en criteris tècnics i estadístics, i que obvia el coneixement del territori i la proximitat dels serveis”, apunta el text.
"Les ambulàncies no pertanyen a cap municipi"
El gerent de la regió sanitària de Girona, Jaume Heredia, ha afirmat que entén "la preocupació" tant de la població com de l'Ajuntament, però ha recordat que "les ambulàncies no pertanyen a cap municipi en concret". "El que sí que fem és situar-les al lloc on poden donar una cobertura en un temps menor i Breda continua tenint un servei d'emergències mèdiques adequat en tot moment", ha explicat.
"El fet de moure aquesta ambulància és perquè les dades dels darrers deu anys ens diuen que serà molt més eficient si la situem a Hostalric", ha assenyalat. A més, el SEM remarca que treballen en una gestió dinàmica dels recursos. Això vol dir que, per exemple, en el cas de simultaneïtat d'emergències, podran moure les ambulàncies que hi ha inicialment ubicades en altres punts per garantir la cobertura territorial i evitar "buits" quan diverses unitats estan treballant alhora.
El nou model es basa en una planificació amb criteris tècnics i científics que ha treballat el SEM amb les dades d'actuacions des del 2016 juntament amb dades demogràfiques i orogràfiques que han bolcat a la nova eina que ha creat juntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El resultat és un mapa interactiu i dinàmic que ajuda a prendre decisions a l'hora de situar estratègicament els recursos.
Heredia, ha remarcat que aquest nou model assistencial i de transport sanitari a la regió sanitària de Girona "millora la cobertura territorial" i que han utilitzat criteris tècnics i d'anàlisi per fer una "gestió dinàmica" de les ambulàncies, que ara també incorporen tecnologia com ecògrafs i dispositius d'analítica de sang per facilitar l'orientació diagnòstica "al lloc dels fets". La moció de l'Ajuntament de Breda va remarcar que continuarà "defensant amb fermesa els interessos del municipi" i, que malgrat la decisió, no descarta emprendre "noves accions institucionals" per revertir-la.