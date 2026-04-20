Festa petita de Breda i Fira del Monestir 2026: programació i novetats

Breda es prepara per viure un cap de setmana intens amb la 763a Festa de l’Ajust i la 9a Fira del Monestir, que tindran lloc els dies 25 i 26 d’abril al voltant del Monestir de Sant Salvador de Breda i diversos espais del centre de la vila montsenyenca. La proposta combina tradició, cultura i gastronomia amb un ampli programa d’activitats per a tots els públics, des d'un mercats artesans fins a visites guiades, música i cultura popular.
Programació 2026
Divendres i dissabte
Els actes començaran ja la nit de divendres 24 d’abril amb una gimcana popular de 20:30 hores a 23:30 hores a Cal Batlle, organitzada per la colls de diables U9-7kou i pensada per a equips de quatre participants acompanyats d’un adult. La jornada es tancarà amb una nit de festa amb DJ Eskardi al mateix espai.
El dissabte 25 d’abril serà el dia central de la fira. Durant tota la jornada, els carrers de Breda acolliran un mercat artesà amb productes alimentaris i de creació manual, demostracions d’oficis monacals i jocs infantils de fusta. A les 10 hores, a la plaça de la Vila, es farà la recollida d’acreditacions per a l’activitat “Dibuixem el Monestir de Breda”, amb la participació del col·lectiu Urban Sketchers Girona. A la mateixa hora i fins a les 12 hores, hi haurà un taller de plastilina casolana per a infants de 2 a 6 anys.
A les 11hores s’iniciarà la cercavila del pubillatge pel recinte de la fira fins a la plaça Lluís Companys, on a les 11:30 hores tindrà lloc l’acte de proclamació. També a les 11 hores sortirà una visita guiada al monestir des del punt d’informació de la fira, amb un preu de 3 euros. A les 12 hores, la plaça de la Vila acollirà una gran paella de cargols guisats a l’estil del monestir, mentre que a la Bassa del Molí se celebrarà un vermut musical organitzat per la Penya Barcelonista de Breda.
La programació continuarà a les 12:30 hores amb la presentació del llibre Montsoriu. La construcció d’un gran castell feudal al Museu Aragay. A les 14 hores es farà un dinar popular a la Bassa del Molí també a càrrec de la Penya Barcelonista. A la tarda, a partir de les 16:30 hores, hi haurà jornada de portes obertes a l’Escola de Ceràmica de Breda, a Can Surí (carrer Santa Victòria, 20), amb tallers d’iniciació al torn fins a les 18 hores.
A les 17 hores, la festa continuarà amb música amb DJ Pepe a la Bassa del Molí i una ballada country a la plaça Lluís Companys. A les 17:30 hores es repetirà la visita guiada al monestir. A les 18 hores, el Centre Cultural Els Forns acollirà la inauguració i visita guiada de l’exposició “Josep Aragay, la pintura bíblica al servei d’uns ideals”. Tot seguit, a les 19 hores, al Museu Aragay, es presentarà el llibre “Viure cooperativament. Espiritualitat benedictina enmig del món”. La jornada es tancarà amb una nit de festa a les 23:30 hores al Cercle Bredenc amb Band The Cool i Marc Adame DJ.
Diumenge
El diumenge 26 d’abril, la fira continuarà amb activitats durant tot el matí, incloent el mercat artesà, demostracions d’oficis i jocs infantils. A les 5 hores començarà la cuita del porc rostit a la plaça de la Vila. A les 10:30 hores es farà la plantada dels Gegants de Breda i, després, començarà una cercavila pels carrers del centre de la vila.
A les 11 hores, el Museu Aragay projectarà el documental “El temps de Montserrat”, sobre la vida monàstica, amb la participació del seu director. A les 11:30 hores sortirà una nova visita guiada al monestir. A les 12 hores, l’església acollirà la missa solemne en honor als patrons de Breda, Sant Iscle i Santa Victòria, amb ofrena del pubillatge, mentre a la plaça de la Vila es podran tastar porc rostit en directe.
La jornada seguirà a les 12:30 hores amb sardanes i a les 13 hores amb un tast de vins i formatges de monestir, amb places limitades i tiquets a la venda al punt d’informació. Paral·lelament, l’Escola de Ceràmica oferirà jornada de portes obertes amb tallers fins a les 13 hores.