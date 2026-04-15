L’Ajuntament de Breda ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig a la pèrdua del servei d’ambulància bàsica, que ha estat present al poble durant anys i que ara es trobava a les antigues cases dels mestres de l’escola municipal. El vehicle sanitari deixarà la vila montsenyenca al llarg d'aquest abril i es traslladarà a Hostalric arran d’una reestructuració del transport sanitari impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l'adjudicació del nou contracte de serveis de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
L’Ajuntament ha condemnat aquesta decisió, que s’ha pres de manera unilateral, sense el consens del territori i sense tenir en compte la realitat i les necessitats específiques del poble. “Volem expressar el nostre rebuig frontal i una profunda indignació davant d’aquesta mesura, que considerem injusta i perjudicial per al nostre municipi”, expressa la moció.
El consistori ha mantingut diverses reunions amb responsables del Departament de Salut i ha manifestat reiteradament l’oposició a la mesura i la preocupació per l’impacte directe que aquesta decisió pot tenir en la salut i el benestar de la ciutadania. “No compartim el model que es planteja, basat exclusivament en criteris tècnics i estadístics, i que obvia el coneixement del territori i la proximitat dels serveis”, apunta el text.
En el text s’exposa que la pèrdua de la presència física de l’ambulància suposa una "pèrdua de garanties en la rapidesa d’actuació" en situacions d’emergència. “Considerem que aquesta reestructuració és un pas enrere en l’equitat territorial i un exemple més de decisions que es prenen lluny del territori, sense escoltar els ajuntaments ni la ciutadania afectada”, asseguren.
D’acord amb aquesta idea, l’Ajuntament de Breda ha reclamat que el Departament de Salut emprengui les accions que siguin necessàries per revertir la pèrdua del servei d’ambulància i que es proposin mesures de suport real i efectiu a la població per pal·liar-ne l’impacte. “Continuarem defensant amb fermesa els interessos del municipi i no descartem emprendre noves accions institucionals per revertir aquesta decisió”, afirma el consistori.