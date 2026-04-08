Breda s'acomiada dels contenidors del vidre: canvis al porta a porta aquest maig

Breda s'acomiadarà dels contenidors de vidre la primera setmana de maig de 2026, així ho ha anunciat l’Ajuntament de Breda, el Consell Comarcal de la Selva i l’empresa pública Nora. Els envasos de vidre, que fina ara es llençaven als contenidors, s'incorporaran al servei de porta a porta el pròxim 11 de maig de 2026. Aquesta novetat en el sistema té l’objectiu de reforçar el reciclatge a la vila, que ja s'ha convertit en referent de tota Catalunya, i millorar la imatge del municipi. La iniciativa suposa un pas endavant en el model porta a porta implantat l’any 2017.
El canvi comporta, també, una adaptació del servei. Els veïns disposaran d’un nou cubell específic per al vidre, que es recollirà amb una freqüència quinzenal, els dilluns. Paral·lelament, la recollida de rebuig també passarà a ser quinzenal i s’alternarà amb el servei de recollida del vidre. Per facilitar l’organització, cada llar rebrà un calendari anual amb els dies de recollida.
Horari de recollida del vidre
Pel que fa al funcionament, hi haurà algunes diferències entre serveis. El rebuig es continuarà recollint en horari nocturn, mentre que el vidre es recollirà a partir de les 8 del matí per evitar molèsties pel soroll, tot i que es podrà deixar al carrer la nit anterior. Els dies de recollida de vidre no es podran treure residus sanitaris.
Dates clau
El desplegament del nou sistema tindrà diverses dates clau:
- La retirada dels contenidors de vidre es farà la primera setmana de maig
- El darrer servei setmanal de rebuig serà el 4 de maig.
- El primer servei quinzenal de vidre començarà l’11 de maig.
- El primer servei quinzenal de rebuig serà el 18 de maig.
On i quan es repartiran els nous cubells per al vidre?
Per tal de facilitar la implantació, el Consell Comarcal ha organitzat 14 sessions de repartiment dels nous cubells durant el mes d’abril, al vestíbul del pavelló municipal, amb diferents horaris de matí i tarda. També s’han programat sessions addicionals els dissabtes 9, 16 i 23 de maig.
- Dimarts matí de 10 a 13 hores. Dies: 14/04, 21/04, 28/4.
- Dimecres tarda de 16 a 20 hores. Dies: 15/04, 22/04, 29/04.
- Dijous matí de 10 a 13 hores. Dies: 16/04, 23/04, 30/4
- Divendres tarda de 16 a 20 hores. Dies: 17/04 , 24/04
- Dissabte matí de 10 a 14 hores. Dies: 18/04, 25/04, 2/05
Sessions posteriors a l’encetament del nou servei – Al vestíbul del pavelló
Què fa falta per recollir els nous cubells?
Per recollir el cubell serà necessari portar el formulari emplenat que la ciutadania rebrà per correu postal, portar un document (o imatge) amb la referència cadastral de l’habitatge (rebut de l’IBI, contracte de compra o lloguer) i copiar també el número de referència al formulari, mostrar el clauer electrònic (que obre l’Àrea d’Emergència i us identifica a la deixalleria) i copiar també el número al formulari. En el cas que algú hagi perdut el clauer, l'Ajuntament explica que se'n pot aconseguir un altre a la deixalleria pagant 2 euros amb targeta.
Finalment, el consistori ha informat també de les novetats en l’ordenança fiscal de residus. El rebut continuarà dividit en dues quotes anuals, que es cobraran als mesos de juny i octubre. Aquest 2026, com a any de transició, la quota variable corresponent al 2025 es repartirà entre aquests dos rebuts.