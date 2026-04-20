El Kursaal celebrarà 7.000 dies amb un espectacle de màgia i clown al pati del teatre

El teatre Kursaal de Manresa commemorarà aquest dimarts els 7.000 dies de la seva reinauguració amb l'espectacle Gota, del mag Txema Muñoz. La proposta, gratuïta i amb aforament limitat, es podrà veure al pati del teatre.
Un aniversari simbòlic amb una proposta oberta a la ciutat
El teatre Kursaal de Manresa celebrarà aquest dimarts 21 d'abril una xifra simbòlica: els 7.000 dies des de la seva reinauguració. Ho farà amb un espectacle de màgia i clown al pati de l'equipament, obert al públic i amb invitacions gratuïtes.
La proposta escollida per commemorar aquesta efemèride és Gota, del mag Txema Muñoz, una peça sense paraules que combina l'humor del clown amb recursos de màgia per construir un relat visual adreçat a tots els públics.
L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda i encara queden algunes invitacions disponibles, que es poden recollir tant a les taquilles del teatre com a través del web del Kursaal. L'aforament serà limitat, ja que s'hi instal·larà una grada al pati, i per aquest motiu només es poden adquirir dues invitacions per persona.
El Kursaal i El Galliner impulsen la celebració
La commemoració dels 7.000 dies arriba impulsada per l'equip del Kursaal i per l'associació El Galliner, entitat que va promoure la recuperació de l'equipament l'any 1995 i que actualment s'encarrega de la seva programació estable.
Amb aquesta proposta, el teatre vol celebrar una trajectòria consolidada com a espai cultural de referència a la ciutat i al territori, tot mantenint l'aposta per espectacles accessibles i de qualitat per a tots els públics.
A banda de la funció oberta al públic general, el mateix dimarts també s'han programat dues sessions matinals, a les 10 i a les 11 del matí, adreçades a alumnat de cicle mitjà de Primària.
Gota, una proposta visual sobre l'aigua i la imaginació
L'espectacle Gota és una creació d'Yves Sheriff i Txema Muñoz, amb direcció de Leandre Ribera, que proposa una experiència escènica sense text basada en la màgia, el gest i la imaginació.
La peça gira al voltant de l'aigua com a element central i convida a reflexionar sobre la importància de protegir aquest recurs. A través d'una posada en escena poètica i visual, el muntatge construeix una narrativa on petites accions quotidianes es transformen en situacions inesperades.
A l'escenari, unes gotes imaginàries es converteixen en un ritme constant de sorpreses que donen forma a una coreografia plena de fantasia. Objectes com tasses, monedes o culleres apareixen i desapareixen en un joc continu amb l'absurd i la il·lusió.
L'escenografia evoca un món on la pluja ha desaparegut i només en queda el record. Sota un sostre de núvols, un cubell recull una aigua que no cau, mentre la màgia i la ficció construeixen un univers de petits enganys teatrals que apel·len directament a la imaginació de l'espectador.
Un espectacle de carrer amb aforament limitat
La representació tindrà lloc al pati del Kursaal, en format d'espectacle de carrer, un espai que permet una proximitat especial amb el públic i reforça el caràcter visual i gestual de la proposta.
Tot i ser una activitat gratuïta, l'aforament és limitat per motius logístics i de seguretat, fet que ha obligat a regular l'accés amb invitacions prèvies.