El Tercer Segona acollirà una exposició sobre l'univers artístic de Daniel (Vandrell)

El Tercer Segona de Manresa, a ca la Buresa, inaugurarà aquest dimarts 21 d'abril l'exposició Univers Vandrell: entre Orient i Occident, una proposta dedicada a l'obra de l'il·lustrador i artista barceloní Daniel Vendrell, conegut com a Vandrell.
Un recorregut per la seva trajectòria i univers creatiu
La mostra ofereix una immersió en el treball d'un creador que ha deixat empremta en el món del còmic i la il·lustració contemporània. Format a l'Escola Joso -on també va exercir de professor- i cofundador d'Ikari Studio, Vandrell va col·laborar amb grans firmes internacionals com Marvel, DC Comics, Blizzard o Nintendo. Daniel Vendrell va morir de malaltia el 2017 amb 37 anys.
Més enllà de la seva trajectòria professional, l'exposició posa el focus en la seva mirada artística, marcada per la recerca de la bellesa, el misteri i els mons imaginaris. Les seves obres connecten sensibilitats d'Orient i Occident i exploren emocions intenses i universos simbòlics.
Inauguració oberta al públic
L'acte d'inauguració tindrà lloc de les 7 a dos quarts de 9 del vespre i serà d'entrada gratuïta. La cita es presenta com una oportunitat per descobrir o redescobrir el llegat d'un artista que continua inspirant noves generacions dins l'àmbit de la il·lustració.