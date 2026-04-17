Del tango a les bandes sonores: la proposta eclèctica del Festival de Música Clàssica de Sant Benet

Sant Benet de Bages tornarà a convertir-se aquest estiu en un punt de referència cultural amb la celebració de la 32a edició del Festival Internacional de Música Clàssica - Memorial Eduard Casajoana. El certamen, plenament consolidat a la Catalunya Central, oferirà quatre concerts d'alt nivell els dijous 9, 16, 23 i 30 de juliol als jardins de Sant Benet de Bages, un escenari emblemàtic que acull cada any aquesta cita musical.
La programació d'enguany manté l'aposta per la qualitat artística i la diversitat estilística, amb propostes que abracen des de la música clàssica més tradicional fins a formats contemporanis i accessibles per a tots els públics. Durant la presentació, l'alcalde de Sant Fruitós Joan Carles Batanés ha destacat el valor del festival com una iniciativa singular: "És un dels pocs festivals que manté l'essència de la música clàssica a només 60 quilòmetres de la capital".
Un recorregut musical entre continents i estils
El festival s'obrirà el dijous 9 de juliol amb el concert De Barcelona a Buenos Aires: de la cançó al tango, una proposta que connecta dues cultures a través de la música. La mezzosoprano Mireia Pintó i el pianista Georgi Mundrov oferiran un repertori que inclou composicions de Montsalvatge, Guastavino, Ginastera o Piazzolla, en un format proper que combina sensibilitat i expressivitat.
El 16 de juliol arribarà Pianant, una de les propostes més destacades d'aquesta edició. Els pianistes Manel Camp i Carles Cases compartiran escenari per primera vegada en un espectacle conjunt que promet complicitat i creativitat. Amb obres pròpies, el concert oferirà una mirada contemporània al piano i una experiència musical íntima. Segons la directora del festival, Mireia Pintó, es tracta d'"un espectacle de dos grans noms, absolutament imperdible".
Talent emergent i celebració del classicisme
El tercer concert, previst per al 23 de juliol sota el títol Haydn i els Mozart, reunirà joves talents i músics consolidats en una vetllada centrada en el classicisme europeu. La violoncel·lista Sara Odena, artista emergent d'aquesta edició, actuarà amb el pianista Vladislav Bronevetzky i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, sota el lideratge del concertino Quim Térmens.
Aquest concert tindrà també un caràcter commemoratiu, ja que coincidirà amb el 25è aniversari de la formació terrassenca. El repertori inclourà obres de Haydn, Kraus i Mozart, configurant una proposta que posa en valor la riquesa de la música instrumental del període clàssic.
Cloenda amb bandes sonores per a tots els públics
El festival es tancarà el 30 de juliol amb And the winner is..., una vetllada dedicada a les bandes sonores de cinema. L'Orquestra Solistes de Catalunya, amb Carles Lama i Sofia Cabruja al piano a quatre mans i sota la direcció de Natanael Espinoza, interpretarà peces de compositors reconeguts com John Williams, Ennio Morricone o Hans Zimmer.
Aquesta proposta repeteix després de l'èxit de les darreres edicions i busca ampliar públics, tot demostrant que la música clàssica pot ser transversal i connectar amb diferents sensibilitats. En aquest sentit, la direcció del festival aposta per formats que combinen qualitat i accessibilitat.
Horaris, entrades i venda
Tots els concerts tindran lloc als jardins de Sant Benet de Bages a 1/4 d'11 de la nit. Pel que fa als preus, les entrades costaran 25 euros per als concerts del 9 i 23 de juliol, i 30 euros per als del 16 i 30 de juliol.
Les entrades es podran adquirir a partir de dilluns a través del web oficial del festival, així com a les taquilles del Kursaal de Manresa i a Joannan33@ de Sant Fruitós de Bages. També es podran comprar el mateix dia de cada concert al recinte de Sant Benet de Bages.