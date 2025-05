L'Ajuntament torna a treure a licitació l'explotació dels quioscos del Quimet, del Mig i de Canaletes

L'Ajuntament de Manresa ha tret a concurs públic l'explotació dels tres quioscos de begudes situats al primer tram del passeig de Pere III, que són el del Quimet, el del Mig i el de Canaletes. Les empreses i persones interessades en la seva gestió ja poden presentar les propostes. Tots els detalls dels plecs de clàusules i condicions es poden consultar en aquest enllaç.

Per a cadascun dels tres quioscos s'ha convocat un concurs diferent, encara que les condicions són idèntiques per a tots tres: el període de la concessió és per un termini màxim de cinc anys i el cànon anual mínim que cal satisfer a l'Ajuntament és de 9.000 euros. Aquesta xifra suposa una important rebaixa de 6.000 euros respecte als anteriors concursos per als quioscos del Mig i de Canaletes, que van quedar deserts. L'objectiu principal de la rebaixa és trobar persones o empreses interessades en la gestió d'aquests espais i poder-ne garantir l'activitat.

Per a cadascun dels tres quioscos es preveu un espai de terrassa de 180 m2 i una capacitat màxima per a 256 persones. En els tres casos es preveu que els quioscos puguin obrir al llarg de tot l'any mentre duri la concessió. A més, la previsió és que ja puguin estar operatius durant aquesta campanya d'estiu.

El termini per presentar les propostes per als quioscos de Canaletes i del Mig estarà obert fins al 4 de juny, mentre que els interessats en la gestió del Quiosc del Quimet tenen temps fins al 16 de juny per presentar la seva oferta.