L'Egiba de Manresa ha tancat amb èxit la seva participació al Campionat d'Espanya de gimnàstica artística disputat a Pamplona, on ha aconseguit el títol absolut per equips en categoria femenina i grans resultats individuals. Destaquen els segons llocs de Laia Font en absoluta i Maria Comallonga en categoria júnior, així com la classificació d'aquesta última per a l'EYOF i el retorn amb premi de Lorena Medina, que competirà a la Universíada.

Triomf absolut en la categoria femenina

La participació de les gimnastes de l'Egiba al campionat estatal ha estat especialment reeixida en l'àmbit femení. El club manresà s'ha proclamat campió d'Espanya absolut per equips, una fita que s'ha assolit gràcies a la suma dels resultats de les gimnastes de les categories júnior i sènior (VO9 i VO10).

En la competició individual, Laia Font ha brillat amb un segon lloc a la general sènior, completat amb dues plates més als aparells de salt i barra. També ha tingut un gran paper Maria Comallonga, que ha aconseguit el segon lloc a la general júnior, a més de ser primera en salt, tercera en paral·leles i primera en terra.

En el seu retorn a la competició, Lorena Medina, per la seva banda, ha signat una meritòria cinquena posició en la general sènior, un resultat que li ha valgut la classificació per a la Universíada, que es disputarà del 18 al 27 de juliol. En aquesta mateixa franja de dates, Maria Comallonga també representarà l'estat a l'EYOF (European Youth Olympic Festival), que se celebrarà a Osijek, Croàcia.

Bones actuacions en les categories de formació

En categoria infantil (VO5), també es van aconseguir resultats destacats. Núria Comallonga va ser novena a la general, seguida d'Abril Fernández (26a) i Vinyet Fontanals (31a). L'equip va quedar cinquè en la classificació col·lectiva.

Pel que fa a la categoria juvenil VO6, Elena De Arcos va acabar en 18a posició. En júnior, Aura Cots va ser 21a, mentre que Laia Janué no va poder completar la seva participació per una lesió al primer aparell.

L'Egiba també brilla en masculí

Tot i que l'èxit més sonat ha estat en la categoria femenina, els nois de l'Egiba també han fet un bon paper al Campionat d'Espanya.

En categoria juvenil base, Pau Cobo es va proclamar campió a la general, guanyant també les anelles i el salt, i aconseguint la segona posició a la barra. El seu company Adrià Solà va ser segon a la general i primer a la barra.

En aleví VO3, el gimnasta Martí Juanola va pujar al podi amb un tercer lloc a la general, aconseguint també primer lloc en terra, anelles i salt, i una segona posició a la barra. En la categoria VO, Leo Díaz va ser quart a la general, amb victòria al salt i segon lloc a la barra.

En categoria júnior, Adrià Ruiz va aconseguir un tercer lloc en cavall d'arcs. I en la competició sènior VO10, Martí Estarlí va ser 15è, mentre que Thierno Boibacar, per molèsties físiques, només va competir a anelles i barra. Destaca la gran actuació de Martí Flores, que va guanyar plata en terra i es va convertir en el primer gimnasta de la història de l'Estat a executar un triple mortal al terra en competició oficial.