L'Egiba es classifica per a la fase final de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística

L'Egiba tornarà a ser a la fase final de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística després que aquest dissabte, a Guadalajara, hagi quedat segona darrere de La Salle Gràcia, en la segona fase de la classificació. Aquesta segona posició unida a la primera que va assolir en la primera jornada la classifiquen per a la fase final del campionat com a guanyadores de la fase regular.

L'actuació de les gimnastes del club bagenc ha estat molt repartida per amortitzar les puntuacions i aconseguir l'objectiu de passar a la final. Per part de l'Egiba hi han pres part Maria Comallonga, Ona Sànchez, Julia García, Mar Royo, Laia Font, Laia Janué, Aura Cots i Sadé Van Host. L'actuació individual més destacada ha estat la de Laia Font, a salt, on ha estat tercera.

La final a quatre es disputarà el 5 de juliol, i a banda de l'Egiba, hi prendran part l'Hospitalet, la Salle i el Pozuelo madrileny. El club manresà serà l'únic equip que haurà estat a totes les finals de lliga des de fa 8 anys.