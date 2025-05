Arnau Pujols bat el rècord històric més antic de l'Avinent Manresa

L'atleta de Navàs Arnau Pujols, encara en categoria sub20, ha fet una proesa aquest dissabte a Granollers, on ha batut el rècord absolut més antic de l'Avinent Manresa, un rècord que s'ha mantingut inalterable quasi seixanta-tres anys, en possessió d'un històric de l'atletisme manresà, Josep Perramon, que un llunyà 21 de juny de 1962 va establir en la distància dels 800 metres llisos un registre de 1'51"60 a l'Estadi Olimpic de Montjuic. Anys més tard, el 18 d'agost de 1989 el solsoní Sancho Ayala va igualar el registre a Lloret de Mar. Han hagut de passar quasi trenta-sis anys de de llavors perquè Pujols, sota les ordres del tècnic manresà Joan Lleonart, hagi aprofitat l'ocasió en un control de la Federació Catalana d'Atletisme per establir un nou rècord d'aquesta distància olímpica.

Pujols ha aturat el cronòmetre en 1'50"73 en una cursa en que s'ha imposat Èric Guzmán (CA Fent Camí Mislata) amb 1'50"42, i on l'atleta bagenc ha estat segon sub20 quart absolut.

Pujols ha arribat a Catalunya per acabar la present temporada desprès del seu primer any d'estada universitaria als Estats Units d'Amèrica, en què desprès d'un inici complicat de temporada per molèsties, ha pogut acabar el seu primer any amb una marca de 1'52"71 fets l'11 d'abril al Cessna Stadium de Wchita, KS. Una marca que ha quedat esmicolada aquest dissabte a Granollers.