El Celler Abadal d'Avinyó va acollir dijous una nova edició del Tertúlia i vi, la desena, una iniciativa organitzada per la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM-UPC), que enguany ha arribat a la seva desena edició.

El públic, una vuitantena de persones, va gaudir d'una visita guiada pel celler i posteriorment va assistir a la conversa entre la cuinera i escriptora Maria Nicolau i la periodista Conxa Moncunill, a la sala Els Til·lers. Nicolau va reivindicar la cuina catalana quotidiana i l'ofici artesanal de cuinar amb productes locals, destacant també la bona acollida del seu llibre a França.

Un final de vetllada amb sabor local

L'activitat es va cloure amb un sopar a l'aire lliure i un tast de vins del celler. L'acte compta amb la col·laboració de la comunitat UPC, la llibreria Parcir i la DO Pla de Bages, i s'ha consolidat com una cita imprescindible per a amants de la cultura i del vi al territori.