Sílvia Mas ha assumit, des d'aquest dimarts 1 de juliol, el càrrec de directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages (FUB). El nomenament obre una nova etapa per a la professora i gestora universitària, que assumirà responsabilitats estratègiques centrades en la coordinació dels serveis acadèmics transversals d'UManresa i en la relació amb la comunitat universitària. També compartirà funcions de representació institucional amb el director general de la institució.

Coordinació transversal i nous serveis a la comunitat

La nova direcció inclourà la coordinació de les àrees de Qualitat, Innovació Docent, Gestió Acadèmica, Relacions Internacionals i la Direcció d'Innovació i Recerca, entre d'altres. També incorporarà una nova Direcció de Serveis a la Comunitat que aglutinarà accions destinades a millorar l'acompanyament de l'estudiantat i a enfortir el vincle amb el territori i el teixit professional. En aquest àmbit, Mas assumirà la direcció de serveis com Carreres Professionals, el programa Alumni, el Pla d'orientació i acció tutorial, la Universitat Saludable i les polítiques de voluntariat universitari.

Una etapa de creixement i consolidació al capdavant del vicerectorat

Amb aquest nou càrrec, Sílvia Mas culmina una etapa de vuit anys com a vicerectora d'UManresa. Durant el seu mandat, UManresa ha viscut una important ampliació de l'oferta acadèmica, amb la incorporació de titulacions com el grau en Gestió de la Societat Digital, la futura programació del grau en Dret, i els nous Cicles Formatius de Grau Superior en Comerç Internacional i en Transport i Logística. També ha impulsat el desenvolupament de nous màsters universitaris, com el de Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic o el de Salut i Comunitat.

En l'àmbit de la docència i la recerca, Mas ha participat en la creació d'un itinerari de carrera acadèmica per al personal docent i investigador, en l'elaboració d'un sistema d'avaluació del professorat, i en la integració del sistema de qualitat del campus en el marc general de la UVic-UCC. També ha contribuït a estructurar i reforçar la recerca, a fomentar la innovació docent i a ampliar les modalitats de mobilitat per potenciar la internacionalització del campus.

Formació, recerca i compromís amb la cultura

Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de Birmingham i llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la UAB, Mas és especialista en literatura catalana contemporània i ha dedicat diversos estudis a l'obra de Tísner. Ha impartit docència a diverses universitats i ha exercit responsabilitats acadèmiques rellevants, com la direcció de Qualitat d'UManresa i el deganat de la Facultat de Ciències Socials de Manresa.

Actualment compagina la gestió amb la docència al grau de Mestre d'Educació Infantil d'UManresa. També coordina la Comissió del Centre de Documentació Josep M. Aloy, dedicada a la promoció de la lectura i de la literatura infantil i juvenil, i forma part del Grup de Recerca consolidat GLOSSA de la UVic-UCC.