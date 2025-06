Els sindicats d'Stradivarius valoren positivament la vaga després que la direcció s'hagi avingut a asseure's a la taula

El secretari general de la secció sindical de CCOO d'Stradivarius Logística de Sallent, Lukasz Juralewicz, ha valorat positivament la vaga que ha aturat l'activitat durant dos dies amb l'objectiu de reclamar millores salarials. Segons ha explicat a l'ACN, el seguiment ha estat pràcticament total, a excepció dels caps dels diferents equips que formen part de l'estructura. El descontentament dins la plantilla rau en el "desequilibri" salarial entre treballadors de diferents centres del grup. Les diferències van des dels 4.000 euros anuals fins als 13.000, assegura el representant. Segons ha explicat Juralewicz, la direcció s'ha avingut a asseure's amb ells en les pròximes setmanes per tractar la qüestió salarial.

Entre les queixes dels treballadors hi ha que l'empresa té "bons resultats econòmics", però això no s'havia traslladat a la situació laboral del personal que treballa en aquest magatzem logístic de Sallent. Amb més de 550 treballadors, calculen que facturen entre 12 i 13 milions d'unitats (peces de roba) en un mes, i són dels centres logístics que més facturen. La proposta de vaga va comptar amb el suport del 94% dels treballadors.

També hi ha hagut malestar per la paga que s'ha donat recentment a la plantilla de Stradivarius pels beneficis de l'empresa. Segons CCOO, a oficines i estructura han cobrat entre 5.000 i 7.000 euros de mitjana per treballador mentre que al magatzem, 1.000 euros.

CCOO és el sindicat majoritari a Strativarius Logistica de Sallent, tot i que la CGT també hi té representació.