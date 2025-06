CCOO considera insuficients les disculpes del gestor de Stradivarius per aixecar el dit als treballadors

El sindicat CCOO, majoritari a Stradivarius Logística de Sallent, ha tornat a denunciar aquest dimarts el que considera una resposta "insuficient" i "ambigua" de part del gestor que el passat 10 de juny va fer la figa -aixecar el dit del mig- des de la finestra del centre de treball a un grup de treballadors concentrats pacíficament durant un dels seus descansos. Cal recordar que el Comitè d'Empresa ha convocat una vaga per als propers 25 i 26 de juny per exigir millores salarials.

Una setmana després de l'incident, el responsable ha fet arribar una carta al personal del centre en què reconeix el gest i demana disculpes, però ho atribueix a una "reacció desafortunada" davant la presència de persones "prenent fotos". Tot i expressar que "en cap cas volia ofendre ningú", assegura que el seu gest no anava dirigit a cap treballador ni a les seves reivindicacions. Afirma també que el seu objectiu és crear un bon ambient laboral i que tothom se senti important dins de l'empresa.

Malgrat aquestes paraules, CCOO considera que les disculpes no compleixen amb les demandes plantejades des del primer moment: no s'ha fet cap acte públic de rectificació, no s'ha produït cap disculpa davant del torn afectat ni davant del Comitè d'Empresa, i tampoc no s'ha comunicat cap mesura disciplinària per part de la direcció d'Inditex.

"Una resposta per sortir del pas, sense assumir responsabilitats"

El sindicat lamenta que la carta "arribi una setmana tard" i quan ja s'ha generat una "indignació profunda" entre la plantilla. "És una resposta per sortir del pas, però sense cap compromís real amb el respecte ni amb la reparació del dany causat", apunten des de CCOO. "No hi ha cap mostra de voluntat per tractar el conflicte amb la seriositat que mereix".

Recorden que no és la primera vegada que aquest gestor protagonitza actituds inapropiades. Segons el Comitè d'Empresa, des del 2019 han traslladat reiteradament a la direcció del centre el malestar pel seu comportament en diferents reunions, sense que s'hagin pres mesures.

Per al sindicat, aquesta manca de resposta per part d'Inditex reforça una sensació d'impunitat i de doble raser dins del centre: "quan un treballador de base comet una falta, les conseqüències són immediates; però quan ho fa un superior, tot es dilueix entre cartes i bones paraules".

Un clima laboral cada vegada més tens

L'incident ha tingut lloc en un moment especialment delicat dins del centre logístic, on la plantilla està mobilitzada per exigir condicions laborals dignes i posar fi a la discriminació respecte a altres centres d'Inditex. Segons CCOO, actituds com la del gestor i la tebior de la resposta de l'empresa no fan més que intensificar la tensió i la desconfiança entre la direcció i els treballadors.

Per aquest motiu, des de CCOO es mantenen ferms en les seves exigències: