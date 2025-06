Els treballadors de Stradivarius de Sallent inicien una vaga de 48 hores

Els treballadors del centre logístic de Stradivarius a Sallent han iniciat aquest dimecres una vaga de 48 hores per exigir millores salarials i l'equiparació amb altres centres del grup Inditex. La convocatòria, impulsada per CCOO i CGT, ha rebut un suport massiu de la plantilla, que des de les 5 de la matinada manté un seguiment gairebé total, amb l'excepció d'una trentena de caps d'equip que formen part de l'estructura de l'empresa.

Des de primera hora, una cinquantena de treballadors s'han concentrat a les portes de les instal·lacions, on han muntat carpes i han desplegat pancartes amb lemes com "Igual treball, igual salari, condicions justes a Inditex". Segons explica Lukasz Juralewicz, secretari general de la secció sindical de CCOO a Stradivarius, "volem igualtat salarial amb altres centres del grup", especialment amb magatzems logístics com el de Bershka a Tordera, que -segons assegura- rep remuneracions més altes malgrat tenir una facturació inferior.

Una reivindicació sostinguda des del gener

Els sindicats denuncien que, tot i els bons resultats econòmics del grup, la plantilla de Sallent continua patint una bretxa salarial important respecte d'altres centres logístics d'Inditex. Juralewicz explica que l'empresa ha rebutjat de manera sistemàtica les demandes d'equiparació salarial: "Des del gener estem negociant millores, però hem arribat a un bloqueig total del conveni".

Actualment, a Sallent hi treballen més de 550 persones, organitzades en tres torns setmanals, que s'encarreguen de rebre i distribuir milions d'unitats de roba cap a les botigues. Els sindicats xifren en uns 12 o 13 milions les peces que passen mensualment pel centre, una productivitat que consideren no reconeguda ni recompensada.

Segons CCOO, Stradivarius Logística de Sallent és el segon centre del grup en volum de facturació, però ocupa una de les últimes posicions pel que fa als salaris. A tall d'exemple, denuncien que a Tordera, en un centre similar, els treballadors han cobrat fins a 3.500 euros bruts més l'any.

"Una paga injusta i desigual"

Un altre dels punts de conflicte és el repartiment de la paga per beneficis. Segons el sindicat, mentre que el personal d'oficines i estructura ha rebut entre 5.000 i 6.000 euros de mitjana per treballador, els operaris del magatzem només han percebut uns 1.000 euros. "És una situació molt discriminatòria", lamenta Juralewicz.

La vaga ha estat convocada fins a les 6 del matí de divendres, i no hi ha previsió de cap reunió amb la direcció. Tot i això, els sindicats asseguren que estan preparats per aguantar les dues jornades de protesta: "Estem preparats per aquests dos dies de calor", conclou el representant de CCOO.

La protesta és vista com un toc d'atenció al grup Inditex perquè reconegui la tasca d'un dels centres més productius, però més infravalorats, segons els sindicats, en termes salarials.