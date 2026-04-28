Sant Fruitós de Bages ha acollit aquest dissabte la gala d'entrega de la quarta edició del Premi Joan Burés i Vidal de dansa d'arrel, organitzat per l'Esbart Som Riu d'Or. La coreografia Massa Bulla dins la Pastera, de la coreògrafa Lali Mateu, ha estat la guanyadora en la categoria principal, en una edició que ha tornat a posar en valor la creació contemporània vinculada a la dansa tradicional catalana.
Una proposta inspirada en la tradició i oberta a nous llenguatges
La peça premiada, interpretada pel Cos de Dansa de l'Esbart de Sant Cugat, parteix de la cançó So de Pastera del duet Tarta Relena i s'inspira en l'essència d'una bullanga de ball de bot. A partir d'aquest origen, la coreografia explora noves formes escèniques i relacions entre els ballarins, combinant tradició i contemporaneïtat.
Lali Mateu, amb més de 25 anys de trajectòria com a professora a l'Esbart de Sant Cugat, compta amb formació en dansa d'arrel catalana, flamenc i dansa contemporània, fet que es reflecteix en una proposta que amplia els límits del llenguatge tradicional.
Reconeixement al treball educatiu
En la categoria pedagògica, el premi ha estat per a l'Institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages pel seu projecte d'immersió en la dansa, la música i les tradicions amb l'alumnat de 1r d'ESO. La iniciativa, desenvolupada durant els darrers tres anys, s'ha consolidat com un referent en la transmissió del patrimoni cultural entre els joves.
Una gala oberta i participativa
L'acte, celebrat al Cobert de la Màquina de Batre i obert a tota la ciutadania, ha inclòs també les actuacions de les altres dues formacions finalistes: l'Esbart Dansaire d'Arenys de Munt, amb La Terra per Sembrar, i l'Esbart Manresà, amb Pregària per la Pau.
La gala ha comptat amb la presència del regidor de Cultura i Patrimoni, Xavier Racero, així com representants del món dels esbarts i de l'entitat organitzadora.
Un premi per impulsar la dansa d'arrel
Com és habitual, l'Esbart Som Riu d'Or ha completat la vetllada amb la recuperació d'una peça del coreògraf Joan Burés, en aquesta ocasió El Galop Grec, creada l'any 1981.
El Premi Joan Burés i Vidal té com a objectiu fomentar la creació i la difusió de nous projectes de dansa tradicional catalana, tot reivindicant la figura de Joan Burés, referent del sector al Bages. El guardó compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l'Agrupament d'Esbarts i el Departament de Cultura de la Generalitat.