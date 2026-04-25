Sant Fruitós impulsa la 19a edició del Campus d'Estiu Vitamina per a infants

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages torna a organitzar el Campus d'Estiu Vitamina, que enguany arriba a la 19a edició amb activitats per a infants i joves durant els matins d'estiu.\r\n\r\nActivitats i funcionament del campus\r\n\r\nEl campus se celebrarà del 22 de juny al 4 de setembre i s'adreça a infants nascuts entre els anys 2010 i 2022. L'horari serà de 9 del matí a 1 del migdia, amb serveis opcionals d'acollida de 8 a 9 i de permanència d'1 a 2.\r\n\r\nEl programa inclou activitats esportives, jocs, tallers manuals, sessions de piscina i sortides a diferents espais del municipi, amb l'objectiu d'oferir una proposta educativa i lúdica durant el període de vacances.\r\n\r\nInscripcions obertes\r\n\r\nEl període d'inscripció ja està obert i es mantindrà fins al 8 de juny, amb tramitació telemàtica. L'organització va a càrrec de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consell Esportiu del Bages, que consoliden així una iniciativa de referència per a les famílies del municipi.\r\n