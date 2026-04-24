La ciberseguretat centra el primer esmorzar empresarial de l'any a Sant Fruitós

Una trentena d'empresaris de Sant Fruitós de Bages han participat en el primer Esmorzar Empresarial del 2026, una trobada centrada en la ciberseguretat que ha combinat formació especialitzada i espais de networking per reforçar el teixit econòmic local.
Una trobada per compartir coneixement i reforçar vincles
Sant Fruitós de Bages ha acollit aquest dimecres el primer Esmorzar Empresarial de l'any, una iniciativa que ha reunit una trentena d'empresaris del municipi amb l'objectiu de generar espais de relació i intercanvi de coneixement. La proposta s'emmarca en la voluntat de potenciar el teixit empresarial local i oferir eines útils davant els reptes actuals.
Aquestes trobades busquen no només afavorir la connexió entre professionals, sinó també abordar qüestions d'actualitat que tenen un impacte directe en l'activitat econòmica, facilitant recursos pràctics i informació especialitzada.
La ciberseguretat, al centre de la sessió
En aquesta edició, la jornada s'ha centrat en la ciberseguretat, una qüestió cada vegada més rellevant per a les empreses. La sessió ha comptat amb una xerrada a càrrec del caporal d'Estafes de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, que ha exposat els principals tipus d'estafes digitals que afecten el món empresarial.
Durant la intervenció, s'han detallat les estratègies més habituals utilitzades pels ciberdelinqüents, així com les formes en què aquestes amenaces poden afectar el funcionament i la seguretat de les empreses.
Eines per prevenir i actuar davant incidents
La jornada també ha posat èmfasi en la detecció precoç de riscos i en la importància d'aplicar mesures preventives. En aquest sentit, s'han compartit protocols i recomanacions pràctiques per ajudar les empreses a protegir-se davant possibles atacs.
A més, els participants han pogut conèixer com actuar en cas de patir un incident de seguretat, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte i reduir els riscos associats a aquest tipus de situacions.
Espai de networking per al teixit empresarial
La trobada ha finalitzat amb un esmorzar networking, que ha permès als assistents compartir impressions i establir noves relacions professionals en un ambient distès.
Aquest format combina la formació amb la generació de contactes, reforçant així la cohesió del teixit empresarial local i afavorint la col·laboració entre empreses del municipi.