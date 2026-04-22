Pere Arquillué i Toti Soler porten «Coral Romput» al Casal Cultural de Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages acollirà aquest dissabte 25 d'abril l'espectacle poètic-musical Coral Romput, amb la interpretació de Pere Arquillué i la música en directe de Toti Soler al Teatre Casal Cultural.
Un recital basat en l'obra d'Estellés
La veu de Pere Arquillué i la guitarra de Toti Soler protagonitzaran aquest dissabte 25 d'abril l'espectacle Coral Romput al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages. Es tracta d'un recital poètic-musical basat en l'obra del poeta Vicent Andrés Estellés.
Coral Romput és un dels poemes més destacats de l'autor, caracteritzat per la seva intensitat i força expressiva, i que aborda temes com l'amor, la pèrdua, la memòria i el pas del temps.
Fusió de paraula i música en directe
La proposta escènica dona vida al text a través de la interpretació de Pere Arquillué, que aporta una lectura profunda i matisada del poema. Aquesta dimensió es complementa amb la música en directe de Toti Soler, que crea una atmosfera íntima i emocional.
La combinació de poesia i música configura una experiència cultural que posa en valor la potència del text i la seva capacitat de connectar amb el públic.
Un homenatge a la literatura catalana contemporània
L'espectacle s'ha consolidat com un homenatge a Vicent Andrés Estellés, considerat una de les veus més rellevants de la literatura catalana contemporània. La proposta reivindica la vigència de la seva obra a través d'un format escènic que fusiona disciplines artístiques.
Horari i venda d'entrades
La funció tindrà lloc a les 8 del vespre. Les entrades tenen un preu de 12 euros anticipades i 15 euros a taquilla, i es poden adquirir de manera anticipada a través del web habilitat per a la venda.