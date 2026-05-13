Una ruta a Manresa mostrarà l'impacte de les finances ètiques en projectes locals

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central organitzarà aquest dijous a Manresa una ruta per donar a conèixer projectes impulsats amb finances ètiques. La proposta inclourà reflexions sobre la banca tradicional i visites a iniciatives cooperatives de la ciutat.
Una ruta per descobrir alternatives financeres
L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha organitzat per aquest dijous, 14 de maig, una ruta per diversos espais de Manresa amb l'objectiu de mostrar l'impacte de les finances ètiques en projectes socials i cooperatius de la ciutat.
Sota la pregunta On van els teus diners?, l'activitat vol apropar a la ciutadania el funcionament de les banques ètiques i donar a conèixer iniciatives que s'han desenvolupat gràcies a aquest model de finançament.
La proposta està oberta a tota la població i finalitzarà amb un pica-pica al punt d'intercanvi de l'Ecoxarxa del Bages.
Reflexió sobre la banca tradicional
La ruta començarà a les sis de la tarda a la plaça Sant Domènec de Manresa i inclourà diverses parades per la ciutat. Durant el recorregut, persones expertes abordaran l'impacte de la banca tradicional i presentaran alternatives vinculades a les finances ètiques.
L'activitat arrencarà amb una reflexió sobre els vincles de la banca convencional amb el finançament de guerres i conflictes armats. També hi participarà la periodista de La Directa Berta Camprubí, que exposarà la relació d'algunes entitats bancàries amb la indústria fòssil i l'especulació alimentària.
Visites a projectes cooperatius de la ciutat
Després de la part introductòria, la ruta visitarà diferents iniciatives impulsades a Manresa amb suport de finances ètiques. Entre els projectes previstos hi ha el Supercoop Manresa i el projecte d'habitatge cooperatiu La Raval.
L'objectiu és mostrar exemples pràctics d'alternatives econòmiques vinculades al cooperativisme i a models de desenvolupament social i sostenible arrelats al territori.
Activitat vinculada a la Festa del Riu
La proposta s'emmarca dins del programa d'activitats de la Festa del Riu, que se celebrarà a Manresa els dies 29 i 30 de maig i que es consolida com la principal cita de l'economia social i solidària de la Catalunya Central.
L'activitat està organitzada conjuntament per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, l'entitat de finançament ètic i solidari FETS i l'Ajuntament de Manresa.