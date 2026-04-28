El Teatre Conservatori acull la segona Festa del Soci de Montepio Manresa-Berga

El Teatre Conservatori de Manresa va acollir divendres passat la segona Festa del Soci de Montepio Manresa-Berga, una celebració que va reunir associats i associades en un acte marcat per l'emoció i el reconeixement a la trajectòria col·lectiva.
Espectacle i homenatge als socis veterans
La vetllada va començar amb l'actuació del Màgic Pol, que va oferir un espectacle entretingut i participatiu que va captivar el públic assistent. Tot seguit, es va donar pas a un dels moments centrals de la nit: l'homenatge als socis i sòcies que enguany celebren 50 anys de vinculació amb l'entitat.
El president del Montepio, Antoni Daura, va adreçar unes paraules de reconeixement als homenatjats, destacant el seu compromís i fidelitat al llarg de les dècades.
Reconeixement institucional i cloenda emotiva
A continuació, la presidenta de la Fundació Montepio, Olga Sánchez, juntament amb Antoni Daura, va fer entrega dels guardons commemoratius als socis distingits.
L'acte es va tancar amb una fotografia de grup dels homenatjats, en un moment carregat de simbolisme que va posar el punt final a una vetllada marcada pels records i l'agraïment.
Una entitat amb arrelament al territori
Amb més de 90 anys d'història, Montepio Manresa-Berga continua consolidant-se com una entitat de referència al territori, mantenint el seu compromís amb les persones i el seu esperit de servei i comunitat.