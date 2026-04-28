28 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

El Teatre Conservatori acull la segona Festa del Soci de Montepio Manresa-Berga

L'entitat homenatja els socis amb 50 anys de vinculació en una vetllada plena d'emoció i reconeixement

  Fotografia de grup dels homenatjats a la Festa del Soci del Montepio Manresa-Berga

ARA A PORTADA

Publicat el 28 d’abril de 2026 a les 12:27

El Teatre Conservatori de Manresa va acollir divendres passat la segona Festa del Soci de Montepio Manresa-Berga, una celebració que va reunir associats i associades en un acte marcat per l'emoció i el reconeixement a la trajectòria col·lectiva.

Espectacle i homenatge als socis veterans

La vetllada va començar amb l'actuació del Màgic Pol, que va oferir un espectacle entretingut i participatiu que va captivar el públic assistent. Tot seguit, es va donar pas a un dels moments centrals de la nit: l'homenatge als socis i sòcies que enguany celebren 50 anys de vinculació amb l'entitat.

El president del Montepio, Antoni Daura, va adreçar unes paraules de reconeixement als homenatjats, destacant el seu compromís i fidelitat al llarg de les dècades.

Reconeixement institucional i cloenda emotiva

A continuació, la presidenta de la Fundació Montepio, Olga Sánchez, juntament amb Antoni Daura, va fer entrega dels guardons commemoratius als socis distingits.

L'acte es va tancar amb una fotografia de grup dels homenatjats, en un moment carregat de simbolisme que va posar el punt final a una vetllada marcada pels records i l'agraïment.

Una entitat amb arrelament al territori

Amb més de 90 anys d'història, Montepio Manresa-Berga continua consolidant-se com una entitat de referència al territori, mantenint el seu compromís amb les persones i el seu esperit de servei i comunitat.

