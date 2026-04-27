La Marxa contra el càncer de Castellbell aplega 140 participants

Castellbell i el Vilar ha celebrat aquest diumenge la 6a Marxa contra el càncer amb la participació de 140 persones en una jornada solidària. La iniciativa ha combinat esport i sensibilització amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació i el suport a les persones afectades per la malaltia.\r\n\r\nRecorregut popular i participatiu\r\n\r\nLa marxa, que es podia fer tant corrent com caminant, ha seguit la Ruta del Romànic Montserratí en un itinerari de set quilòmetres apte per a tots els públics. La jornada s'ha desenvolupat en un ambient agradable a l'entorn de Sant Cristòfol, amb una bona resposta de participants.\r\n\r\nEls fons recaptats es destinaran a la investigació del càncer i a finançar serveis gratuïts per a persones malaltes i les seves famílies.\r\n\r\nResultats i organització\r\n\r\nEn l'àmbit esportiu, Jordi Cifuentes s'ha imposat en la cursa, seguit de Rubén Martínez i Tamara Conde.\r\n\r\nL'activitat ha estat organitzada per l'Associació Contra el Càncer a Castellbell i el Vilar i l'Ajuntament, que han valorat positivament la participació i han agraït la implicació de totes les persones que han fet possible una nova edició de la cita solidària.\r\n