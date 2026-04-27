La Marxa contra el càncer de Castellbell aplega 140 participants

La caminada recorre la Ruta del Romànic Montserratí per recaptar fons

  Els tres primers classificats de la 6a Marxa contra el càncer de Castellbell i el Vilar

Publicat el 27 d’abril de 2026 a les 17:05

Castellbell i el Vilar ha celebrat aquest diumenge la 6a Marxa contra el càncer amb la participació de 140 persones en una jornada solidària. La iniciativa ha combinat esport i sensibilització amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació i el suport a les persones afectades per la malaltia.

Recorregut popular i participatiu

La marxa, que es podia fer tant corrent com caminant, ha seguit la Ruta del Romànic Montserratí en un itinerari de set quilòmetres apte per a tots els públics. La jornada s'ha desenvolupat en un ambient agradable a l'entorn de Sant Cristòfol, amb una bona resposta de participants.

Els fons recaptats es destinaran a la investigació del càncer i a finançar serveis gratuïts per a persones malaltes i les seves famílies.

Resultats i organització

En l'àmbit esportiu, Jordi Cifuentes s'ha imposat en la cursa, seguit de Rubén Martínez i Tamara Conde.

L'activitat ha estat organitzada per l'Associació Contra el Càncer a Castellbell i el Vilar i l'Ajuntament, que han valorat positivament la participació i han agraït la implicació de totes les persones que han fet possible una nova edició de la cita solidària.

