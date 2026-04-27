Manresa obre cinc convocatòries de personal per reforçar turisme i fires

L'Ajuntament de Manresa i l'empresa municipal Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires (MATMUSA) han obert cinc convocatòries per incorporar nou personal en àmbits vinculats al turisme, els museus i l'activitat firal. El termini per presentar candidatures s'allargarà fins a l'11 de maig.
Diversitat de perfils professionals
Les convocatòries inclouen una àmplia varietat de perfils per donar resposta a les necessitats de la nova etapa de MATMUSA. En concret, es busca incorporar un tècnic o tècnica d'I+D i suport estratègic, un tècnic o tècnica comercial, un encarregat o encarregada de muntatges i magatzem, un perfil comercial per a l'àmbit firal, dues persones per a l'equip d'atenció turística i guiatge, i un auxiliar administratiu.
La informació detallada i les bases de cada procés selectiu es poden consultar al web de l'empresa municipal.
Nova etapa de l'empresa municipal
Aquest procés de selecció s'emmarca en la reorganització de MATMUSA, després de la incorporació recent d'un nou gerent i del canvi de naturalesa fiscal de l'empresa.
MATMUSA és l'ens encarregat de gestionar l'activitat turística, museística i firal de la ciutat. A través d'aquesta estructura, es coordinen iniciatives com la promoció turística sota la marca Manresa Turisme, la gestió del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya i una part destacada de l'activitat firal a través de Fira Manresa.