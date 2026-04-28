Sant Fruitós renovarà 1,6 km de canonades per millorar la xarxa d'aigua potable

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat inicialment un projecte per renovar part de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi. L'actuació preveu la substitució de 1,662 km de canonades al nucli urbà i a la urbanització de les Brucardes, amb l'objectiu de millorar l'eficiència del sistema, reduir les pèrdues d'aigua i garantir un millor control del cabal. Les obres tenen previst iniciar-se a finals de 2026 i s'allargaran durant els primers mesos de 2027.
Una actuació per modernitzar una xarxa envellida
El projecte respon a la necessitat de renovar diverses artèries principals de la xarxa d'aigua, que tenen una antiguitat mitjana d'uns 50 anys. En molts casos, aquestes conduccions estan fetes amb fibrociment, un material que s'ha d'anar retirant progressivament per criteris tècnics i de manteniment.
Amb aquesta intervenció, el consistori vol avançar en la modernització del sistema de distribució i millorar-ne el rendiment global.
Una inversió amb suport de la Diputació de Barcelona
L'actuació té un pressupost total de 792.000 euros i compta amb una subvenció de 634.500 euros per part de la Diputació de Barcelona, dins el Programa sectorial de millora de les xarxes d'abastament d'aigua.
La resta del finançament es cobrirà a través del Pla anual de reposicions i millores en instal·lacions d'abastament d'aigua potable del municipi.