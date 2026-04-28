L'èxit de la tarifa plana a l'aparcament de la Seu Centre fa que s'ampliï a Quatre Cantons

L'Ajuntament de Manresa ampliarà la tarifa plana d'aparcament de 4,95 euros per 24 hores a l'aparcament de Quatre Cantons a partir del 4 de maig, després dels bons resultats obtinguts a la Seu Centre. La mesura, implantada fa cinc mesos, ha incrementat notablement l'ús de l'aparcament, especialment en estades llargues, i ha contribuït a facilitar l'accés al centre de la ciutat tant per a compres com per a activitats d'oci.
El balanç municipal constata que la iniciativa ha complert el seu objectiu de fer més accessible l'estacionament al centre urbà. En aquest període, el volum total de tiquets a la Seu Centre ha crescut un 26%, passant de 15.713 a 19.813, amb un increment especialment destacat durant el mes de febrer, coincidint amb esdeveniments com la Festa de la Llum.
Fort augment de les estades llargues
El creixement de l'activitat s'ha concentrat sobretot en les estades superiors als 103 minuts, que han augmentat un 127%, passant de 6.633 a 15.028 usuaris. Aquest tipus d'estacionament és precisament el que es beneficia de la tarifa plana, ja que a partir d'aquest temps el preu deixa d'incrementar-se.
En canvi, les estades curtes, que no entren dins la promoció, han disminuït un 47%, fet que evidencia un canvi en els hàbits dels usuaris. Segons les dades municipals, la nova tarifa ha atret nous conductors i ha permès als habituals allargar les seves visites sense la pressió del cost per minuts.
L'estada mitjana dels usuaris que utilitzen la tarifa plana se situa en unes quatre hores, un temps que s'associa a activitats comercials, de restauració i culturals. Abans de la implantació de la mesura, aquest mateix temps d'estacionament podia tenir un cost proper als 10 euros, mentre que ara es redueix pràcticament a la meitat.
Impacte en l'activitat del centre
L'Ajuntament considera que aquesta dinàmica contribueix a dinamitzar el centre històric, ja que facilita que els visitants puguin combinar diferents activitats durant la seva estada. L'increment del temps d'aparcament es tradueix, segons el consistori, en una major activitat econòmica als carrers del centre.
L'ampliació de la tarifa plana a l'aparcament de Quatre Cantons respon a aquesta mateixa estratègia. Aquest equipament, situat en una zona clau per la seva proximitat al Passeig i a espais de vianants, permetrà ampliar l'oferta d'aparcament assequible i multiplicar els efectes positius de la mesura.
Una aposta per la mobilitat i el comerç
El govern municipal defensa que la iniciativa forma part d'un model de mobilitat que aposta per reduir la pressió del vehicle en superfície i fomentar l'ús d'aparcaments soterrats a preus competitius. L'objectiu és alliberar espai públic i, alhora, facilitar l'accés al centre urbà.
Aquesta política es complementa amb altres mesures, segons indiquen, com la promoció del transport públic i de sistemes de mobilitat sostenible, entre els quals destaca el servei municipal de bicicletes elèctriques compartides.