Manresa posa en marxa Baik, el nou servei municipal de bicicletes elèctriques

Manresa ha activat aquest divendres el nou servei municipal de bicicletes elèctriques per subscripció Baik, una aposta innovadora per fomentar una mobilitat més sostenible, saludable i accessible. Coincidint amb l'entrada en funcionament del servei, l'Ajuntament ha inaugurat el nou local operatiu situat a la plaça Bages, que actuarà com a centre d'atenció a les persones usuàries, taller i base logística del projecte.
Un nou servei per transformar la mobilitat urbana
L'Ajuntament de Manresa ha fet un pas endavant en la seva estratègia de mobilitat sostenible amb la posada en marxa del Baik, el nou servei municipal de bicicletes elèctriques per subscripció. El projecte neix amb la voluntat de facilitar alternatives reals al vehicle privat, promoure hàbits de vida més actius i reduir les emissions contaminants associades als desplaçaments urbans.
El servei ha entrat en funcionament aquest divendres i s'ha presentat oficialment amb la inauguració del local ubicat a la plaça Bages número 15, un espai que esdevé el centre neuràlgic del Baik. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, i el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, acompanyats de representants de Cooltra, l'empresa encarregada de la gestió del servei.
Un model innovador en l'àmbit públic
El Baik és un projecte pioner dins l'administració pública a l'Estat espanyol. El model, inspirat en experiències consolidades a diverses ciutats de França, permet combinar en una mateixa flota dos tipus d'ús molt diferents: el quotidià i el turístic. Aquesta dualitat fa possible optimitzar els recursos i adaptar el servei a les necessitats diverses de la ciutat.
En total, el sistema disposarà de 200 bicicletes elèctriques. D'aquestes, 160 es destinen a la modalitat de llarga durada, pensada per a persones que viuen, treballen o estudien a Manresa i que necessiten un mitjà de transport habitual per al dia a dia. Les 40 bicicletes restants es reserven per a la modalitat de curta durada, orientada principalment al turisme urbà i a usos puntuals.
Subscripcions flexibles per a l'ús quotidià
La modalitat de llarga durada permet contractar subscripcions mensuals, trimestrals o anuals, amb la possibilitat d'estendre-les fins a un màxim de dos anys. Aquest format vol oferir una alternativa estable i competitiva al vehicle privat, especialment per a desplaçaments laborals, acadèmics o personals dins la ciutat.
Les bicicletes d'aquesta modalitat ja es poden llogar al nou local de la plaça Bages, on les persones usuàries també reben assessorament, suport tècnic i informació sobre el funcionament del servei. Amb la subscripció, els usuaris s'emporten la bicicleta per a un ús exclusiu durant tot el període contractat, reforçant així la idea de la bicicleta com a mitjà de transport habitual.
Una oferta turística que s'activarà al març
La modalitat de curta durada, adreçada a visitants i a usos esporàdics, estarà disponible a partir del 2 de març. En aquest cas, es podran llogar bicicletes per períodes d'un dia fins a un màxim d'una setmana. A més del local del Baik, els lloguers també es podran formalitzar a l'Oficina de Turisme de Manresa, situada a la plaça Major.
Aquesta oferta vol contribuir a posicionar Manresa com una ciutat atractiva per descobrir-la en bicicleta, facilitant l'accés a punts d'interès turístic, cultural i natural, i reforçant la connexió amb espais com el Parc de l'Agulla o l'Anella Verda.
Tarifes amb promoció de llançament
Per incentivar l'ús del servei en els primers mesos, l'Ajuntament ha establert una promoció especial de llançament vigent fins al 30 d'abril. En la modalitat de llarga durada, el preu mensual ordinari és de 40 euros, però durant la promoció es redueix a 30 euros. La subscripció trimestral passa de 90 a 75 euros, mentre que l'anual baixa de 300 a 260 euros.
Pel que fa a la modalitat de curta durada, el lloguer d'un dia costarà 15 euros durant la promoció, en lloc dels 25 habituals. El lloguer de dos dies consecutius es fixa en 30 euros, i el setmanal en 60 euros, també amb descomptes significatius respecte a les tarifes ordinàries. En tots els casos, cal dipositar una fiança de 50 euros.
Bonificacions i serveis inclosos
El servei incorpora bonificacions permanents per a col·lectius específics, com ara persones menors de 18 anys, estudiants, persones majors de 60 anys amb ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional i persones amb una discapacitat igual o superior al 66% amb ingressos baixos.
La subscripció inclou el manteniment integral de la bicicleta, amb un compromís de resolució d'incidències en un termini màxim de 48 hores, així com una assegurança bàsica que cobreix la major part del valor del vehicle. Durant el procés de contractació, es pot optar per ampliar aquesta assegurança amb cobertures addicionals.
A més, el local del Baik ofereix complements de lloguer com cadires infantils, remolcs, suports per a mòbils o alforges, així com cascs per a adults i infants i kits de reparació, alguns dels quals també es poden adquirir.
Més aparcaments i millor xarxa ciclista
La posada en marxa del Baik va acompanyada d'una millora de les infraestructures ciclistes de la ciutat. L'Ajuntament ha instal·lat 36 noves estacions d'aparcament de bicicletes, amb capacitat per a vuit bicicletes cadascuna, que se sumen a les 55 ja existents. En total, Manresa disposa ara de 91 punts d'aparcament i 688 places repartides pels principals nodes de mobilitat i punts d'interès.
Paral·lelament, ja han començat les obres del nou tram de carril bici que connectarà la carretera de Santpedor amb la xarxa urbana de Manresa, facilitant l'accés al Parc de l'Agulla i reforçant la connexió amb l'Anella Verda. També es treballa en nous projectes, com el futur carril bici de la carretera del Pont de Vilomara, que permetrà connectar la ciutat amb l'Hospital de Sant Joan de Déu i Viladordis.
Una marca amb identitat local
El nom del servei, Baik, és una picada d'ullet a la identitat manresana. Fusiona la pronunciació local de vaig amb el terme anglès bike, donant lloc a una marca propera i reconeixible. L'eslògan A Manresa, vaic amb Baik! resumeix l'esperit del projecte i vol reforçar el sentiment de pertinença i orgull local.
Un projecte finançat amb fons europeus
El Baik compta amb un pressupost global de 590.000 euros i està finançat a través dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí dels fons europeus Next Generation, gestionats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i la Generalitat de Catalunya.