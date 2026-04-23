La Nit del Comerç de Manresa reconeixerà establiments amb trajectòries de fins a 100 anys

Manresa celebrarà el 6 de juliol la quarta edició de la Nit del Comerç, una gala al Kursaal que reconeixerà establiments històrics i iniciatives destacades del comerç local amb diferents premis i categories.
Una gala per reconèixer el comerç local
L'Ajuntament de Manresa, Regió7 i Prensa Ibèrica, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitzen la quarta edició de la Nit del Comerç, un esdeveniment dedicat a posar en valor el comerç local com a sector clau per a l'economia de la ciutat.
La gala tindrà lloc el dilluns 6 de juliol a 2/4 de 9 del vespre al pati del Teatre Kursaal.
Reconeixement a la trajectòria dels establiments
Un dels principals reconeixements de la nit serà el dels establiments que arribin a 25, 50, 75 o 100 anys de trajectòria durant el 2026.
Els comerços que compleixin aquests requisits poden presentar la seva candidatura fins al 10 de maig, mitjançant un formulari que inclou informació i documentació acreditativa de l'antiguitat del negoci.
Premis a la innovació, l'atenció i el valor comercial
La Nit del Comerç també distingirà iniciatives destacades en diverses categories, com Comerç Emblemàtic, Innovació i Creativitat, nous establiments, Botigues amb Encant i Millor Tracte al Client.
Com a novetat, s'incorpora el premi Comerç Verd, que reconeixerà el compromís amb la sostenibilitat i el consum responsable.
També es crearà el guardó Parada del Mercat amb Encant, destinat a reconèixer les parades que destaquin en presentació, atenció al client i innovació.
Un jurat professional per valorar les candidatures
Els premis seran decidits per un jurat format per professionals del sector i representants institucionals, que valoraran les candidatures segons els criteris establerts per a cada categoria.
Impuls al comerç de proximitat
L'esdeveniment vol reconèixer la dedicació dels comerciants i, alhora, fomentar el comerç local com a element clau per al desenvolupament social i econòmic de Manresa.