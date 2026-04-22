El carrer Guimerà de Manresa impulsa Sant Jordi amb activitats familiars i comerç

L'Associació de Comerciants del carrer d'Àngel Guimerà de Manresa organitza una jornada de Sant Jordi amb propostes per a tots els públics amb l'objectiu de dinamitzar el teixit comercial i celebrar la Diada de Sant Jordi.
Una tarda amb propostes familiars i culturals
El carrer d'Àngel Guimerà de Manresa acollirà el proper dijous 23 d'abril un conjunt d'activitats coincidint amb la diada de Sant Jordi. La iniciativa, impulsada per l'Associació de Comerciants del carrer, busca oferir una proposta lúdica i cultural adreçada a tots els públics, alhora que reforça l'activitat comercial de la zona.
Un dels plats forts de la jornada serà l'espectacle musical La Berta sense por, que tindrà lloc a les 6 de la tarda. A càrrec de la companyia Teatrem, es tracta d'una proposta familiar que combina música amb valors educatius, pensada especialment per al públic infantil però oberta a tota la ciutadania.
Jocs i activitats per dinamitzar l'espai
A banda de l'espectacle, el carrer també comptarà amb jocs gegants entre les 6 i les 8 de la tarda, per fomentar la participació i el gaudi compartit entre petits i grans, convertint l'espai en un punt de trobada viu i dinàmic durant la celebració.
Paral·lelament, al llarg de tot el dia, els establiments associats oferiran punts de llibre com a obsequi a totes les persones que hi facin compres. Aquesta acció busca incentivar el consum de proximitat en una jornada especialment vinculada a la cultura i al llibre.
Comerç, cultura i tradició
Amb aquest conjunt d'activitats, l'Associació de Comerciants pretén consolidar el carrer Guimerà com un espai atractiu i actiu durant una de les diades més emblemàtiques del calendari català. La proposta vol reforçar el vincle entre el comerç local, la cultura i la ciutadania, aprofitant l'afluència i l'interès que genera Sant Jordi.
La iniciativa s'emmarca en la voluntat de promocionar el comerç de proximitat i de contribuir a mantenir vives les tradicions culturals, oferint alhora una experiència compartida per a tots els públics en un entorn urbà central de la ciutat.