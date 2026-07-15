Sant Fruitós escull cinc projectes dels Pressupostos Participatius per al 2026

Els veïns de Sant Fruitós de Bages ja han decidit quins projectes es duran a terme en el marc dels Pressupostos Participatius 2026. Un total de 407 persones majors de 16 anys han participat en la votació, que ha permès escollir cinc actuacions repartides entre el nucli urbà i quatre urbanitzacions, amb una inversió global de 70.000 euros.
Videomarcador, la proposta més votada al nucli
La instal·lació d'un videomarcador al pavelló i al camp de futbol municipal ha estat la proposta més votada al nucli urbà, amb 139 vots, l'equivalent al 32% dels sufragis d'aquest bloc. Aquesta actuació rebrà una dotació de 30.000 euros.
Pel que fa a les urbanitzacions, a les Brucardes s'ha imposat la millora del paviment del camí de Ronda amb 46 vots (50%); a la Rosaleda, la pavimentació del passeig de la carretera ha estat l'opció preferida amb 41 vots (45,6%); a Pineda de Bages s'han escollit les veles d'ombra davant del local de l'Associació de Veïns amb 30 vots (37%), i a Torroella de Baix s'executarà la millora de la zona esportiva, que ha rebut 17 vots (60,7%).
Setanta mil euros per executar els projectes
En aquesta edició dels Pressupostos Participatius, la ciutadania podia escollir entre 16 propostes de millora distribuïdes entre el nucli i els diferents barris i urbanitzacions del municipi.
L'Ajuntament destinarà un total de 70.000 euros a executar les iniciatives guanyadores. D'aquesta quantitat, 30.000 euros corresponen al projecte del nucli urbà, mentre que els 40.000 euros restants es repartiran a parts iguals entre les quatre actuacions seleccionades a les urbanitzacions, amb una partida de 10.000 euros per a cadascuna.