L'ICS Catalunya Central reforça la formació pràctica dels estudiants de Medicina de la UVic-UCC

L'Institut Catala de la Salut (ICS) a la Catalunya Central participa activament en la formació dels futurs metges i metgesses del grau en Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), tant a través de la docència universitària com mitjançant l'acollida d'estudiants als centres d'atenció primària durant els períodes de pràctiques.
Aquesta col·laboració es complementa amb un programa formatiu específic impulsat per l'ICS i adreçat a l'alumnat de la Facultat de Medicina, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de l'atenció primària i de l'especialitat de medicina familiar i comunitària.
Formació pràctica i enfocament integral
El programa inclou sessions presencials d'ecografia, tècniques de cures i embenatges, així com un taller de suport vital immediat, adreçats a estudiants de diferents cursos. Cada any, uns 80 alumnes dels campus de Manresa i Vic participen en aquest itinerari, que combina contingut pràctic amb l'oportunitat de conèixer de primera mà la realitat assistencial dels centres.
Segons Màrius Fígols, responsable de Formació de l'ICS a la Catalunya Central, l'experiència és molt ben valorada "tant pel contingut pràctic com per l'oportunitat de conèixer la manera de treballar dels professionals especialistes en medicina familiar i comunitària".
Aquest projecte, que es desenvolupa des de fa quatre anys, posa en relleu la importància de l'atenció primària com a àmbit clau del sistema sanitari. Es tracta d'una especialitat amb un abordatge integral de la persona i amb capacitat per resoldre entre el 80% i el 90% de les consultes que es realitzen als centres d'atenció primària.
Entorn formatiu de referència
Més enllà d'aquest programa específic, els centres d'atenció primària de la Catalunya Central acullen anualment prop de 350 estudiants dels graus en Medicina i Infermeria de la UVic-UCC. Aquesta xifra consolida el territori com un entorn formatiu de referència per a l'aprenentatge pràctic de diverses disciplines sanitàries i reforça el vincle entre el sistema públic de salut i la universitat.