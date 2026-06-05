El pèsol i la tavella es vesteixen de gala per obrir la Fira ViBa entre vins de la DO Pla de Bages

El Sopar de Primavera de les Temporades Gastronòmiques del Bages ha donat aquest dijous al vespre el tret de sortida a la novena edició de la Fira ViBa amb una vetllada gastronòmica que ha reunit 110 comensals al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa. L'activitat, dedicada al pèsol i la tavella, ha posat en valor la cuina de proximitat, els productes de temporada i la col·laboració entre restauradors i productors del territori.
La proposta, emmarcada dins de les Temporades Gastronòmiques del Bages i de la programació de la Fira ViBa, ha comptat amb la participació dels restaurants Cau de l'Ateneu, Mas de la Sala, la Sardana, la Xicra i Can Patoi, tots ells vinculats al moviment Slow Food de la Catalunya Central.
Creacions amb pèsol i tavella
Els assistents han pogut degustar un menú format per vuit elaboracions creades a partir del pèsol i la tavella, dos dels productes estrella de l'horta bagenca durant la primavera. El sopar ha començat amb un caputxino de pèsols i vermut blanc de Picapoll i una gelatina de fruits de l'hort amb tavella, abans de continuar amb macarrons saltejats amb tirabecs, faves tendres amb cansalada del coll i gírgoles, pèsols amb botifarra negra i calamarsons i galta sense feina amb mongetes del ganxet del Bages.
La part dolçaha arribat amb una original panacota de pèsols i una mousse de xocolata amb cigronets garapinyats, en un menú que també ha inclòs vi de la DO Pla de Bages.
La vetllada ha servit igualment per destacar la feina dels productors associats al moviment Slow Food que van aportar les matèries primeres dels diferents plats. Hi han participat Les Arnaules, Pere Calafell, Mas Rossinyol, Cal Climent, La Tomakera, Celler Fargas Fargas, La Diferenta i Cal Fusteret.
Inicialment previst al Parc de la Seu, el sopar s'ha acabat traslladant al Museu de l'Aigua i el Tèxtil a causa de la previsió de pluja, tot i que el canvi no ha alterat el desenvolupament de l'activitat ni la participació prevista.
Temporades Gastronòmiques consolidades
El Sopar de Primavera forma part de les quatre Temporades Gastronòmiques del Bages, una iniciativa impulsada per Bages Impuls i la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central per promocionar els productes de temporada de l'horta bagenca. Després de la col verda manresana a l'hivern, el protagonisme d'aquesta primavera ha recaigut en el pèsol i la tavella, mentre que les properes edicions estaran dedicades als tomàquets a l'estiu i a l'albergínia blanca a la tardor.
Amb aquesta proposta gastronòmica, la Fira ViBa ha encetat un cap de setmana d'activitats dedicades al vi, la gastronomia i el territori que culminarà amb la celebració de la fira al pati del Casino de Manresa.