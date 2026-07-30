Santa Maria de Comabella renova una llar compartida de Manresa per impulsar l'autonomia dels residents

La Fundació Santa Maria de Comabella ha completat la reforma d'una de les seves llars compartides al barri de la Font dels Capellans de Manresa amb l'objectiu d'oferir un entorn més digne, segur i funcional a persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o deteriorament cognitiu en situació de vulnerabilitat. El projecte forma part de la iniciativa La meva llar: habitatges de transició a la vida independent, orientada a promoure l'autonomia personal i la inclusió comunitària.
Una reforma per millorar la qualitat de vida dels residents
Les actuacions han permès renovar un dels pisos més antics de la fundació perquè pugui continuar funcionant com a recurs residencial temporal amb suport especialitzat. Les obres han inclòs la pintura integral de l'habitatge, la substitució de persianes, la renovació del sistema d'il·luminació, la incorporació de nou mobiliari als espais comuns i a les habitacions, així com millores a la cuina i al bany.
Amb aquestes actuacions, la llar ofereix ara unes condicions més adequades perquè les persones usuàries puguin desenvolupar el seu procés d'aprenentatge cap a una vida més autònoma.
Un any d'acompanyament per afavorir la vida independent
Un cop finalitzades les obres, la Fundació Santa Maria de Comabella inicia la segona fase del projecte, centrada en l'acompanyament social i educatiu dels residents durant un any.
El programa treballarà aspectes com els hàbits de la vida diària, la gestió econòmica personal, la convivència, les habilitats socials i emocionals i la vinculació amb els recursos i activitats de la comunitat. Aquest acompanyament es farà tant de forma individual com grupal amb el suport dels professionals de l'entitat i de persones voluntàries.
L'objectiu és que l'habitatge esdevingui un espai de transició cap a una vida independent i no només un recurs residencial temporal.
Adreçat a persones en situació de vulnerabilitat
La iniciativa s'adreça principalment a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o deteriorament cognitiu que es troben en situació de risc o exclusió residencial i que sovint tenen dificultats econòmiques, manca de xarxa de suport o obstacles per accedir a un habitatge digne.
Segons la fundació, aquest tipus d'habitatges amb suport contribueixen a facilitar que aquestes persones puguin desenvolupar un projecte de vida propi, participar activament en la comunitat i exercir la seva autonomia amb els suports necessaris.
La reforma s'ha pogut dur a terme gràcies a un ajut de 6.375 euros de la Fundació "la Caixa", concedit en el marc de les Convocatòries de Projectes Socials de Catalunya 2025 per al desenvolupament del projecte La meva llar: habitatges de transició a la vida independent.
La Fundació Santa Maria de Comabella treballa per garantir el dret de les persones amb discapacitat, problemes de salut mental o dificultats per exercir la seva capacitat jurídica a prendre decisions sobre la seva pròpia vida amb els suports necessaris, promovent l'autodeterminació, la inclusió comunitària i la igualtat d'oportunitats mitjançant una atenció personalitzada i centrada en la persona.