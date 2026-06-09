El Festival Espurnes Barroques transforma la plaça Major de Súria en un teatre d'òpera del segle XVII

La plaça Major del Poble Vell de Súria es va convertir dissabte en un escenari d'òpera barroca amb motiu del 9è Festival Espurnes Barroques, que va portar al nucli antic una proposta musical i escènica inspirada en les representacions festives del segle XVII.
Més de 150 persones van assistir a l'espectacle, celebrat aquest dissabte i inclòs dins la programació del darrer cap de setmana del festival. La proposta va tenir com a eix central l'òpera Il combattimento di Tancredi e Clorinda, de Claudio Monteverdi, complementada amb peces d'altres compositors italians de l'època.
La interpretació va anar a càrrec del grup Ensemble Contratemps, que va combinar música, cant, dansa, comèdia, circ i dramatització amb una posada en escena pensada per recrear l'esperit de les òperes barroques. L'espectacle també va incloure una interacció constant amb el públic assistent.
En la presentació de l'acte, el director del Festival Espurnes Barroques, Josep Barcons, va destacar la idoneïtat de la plaça Major del Poble Vell per acollir una proposta d'aquestes característiques, tot definint l'espai com un entorn "de configuració barroca". Per la seva banda, el regidor de Cultura i Turisme de Súria, Albert Fàbrega, va repassar l'origen i l'evolució històrica del nucli antic i de la mateixa plaça Major.
A la representació també hi van assistir l'alcalde de Súria, Albert Coberó, i altres membres de la corporació municipal. Com és habitual en les activitats del festival, la jornada es va cloure amb un tast gastronòmic de productes de proximitat, a càrrec del Restaurant Vinaròs, Simats, Cal Moliné i els vins Els Tractets.
Activitats paral·leles a Súria
La novena edició del Festival Espurnes Barroques es va iniciar el passat 9 de maig i ha ofert més d'una vintena de concerts i activitats culturals a diferents municipis de la Catalunya Central i el seu entorn.
En el cas de Súria, la programació també ha inclòs assajos oberts de l'Ensemble Contratemps per a l'alumnat dels centres educatius i una audició musical a la Residència Bell Repòs.
El Festival Espurnes Barroques és organitzat per la Fundació Espurnes Barroques amb el suport d'institucions, entitats i empreses. L'Ajuntament de Súria participa en el projecte des de la primera edició.