Un incendi en una empresa de Bufalvent mobilitza vuit dotacions dels Bombers

Un incendi declarat aquest dimarts a la tarda a l'exterior de les instal·lacions de l'empresa Comelsa, al polígon industrial de Bufalvent de Manresa, ha mobilitzat vuit dotacions dels Bombers. Les flames no han arribat a l'interior de la nau, tot i que el fum sí que hi ha penetrat.
Un incendi s'ha declarat aquest dimarts a mig quart de 7 de la tarda a l'exterior de la nau de l'empresa Comelsa, situada al carrer Esteve Terradas del polígon industrial de Bufalvent de Manresa.
El foc s'ha originat dins del recinte de l'empresa però fora de les instal·lacions de la nau. Els motius que han provocat l'incendi no s'han donat a conèixer, així com l'afectació material que hagi pogut ocasionar.
El foc ha estat controlat en menys de mitja hora
Els Bombers han desplegat vuit dotacions per fer front a l'incendi. Quan passaven cinc minuts de 2/4 de 7 de la tarda, menys de mitja hora després de rebre l'avís, el foc ja es donava per controlat.
Les flames no han arribat a entrar a l'interior de la nau, però el fum generat per l'incendi sí que hi ha penetrat, fet que ha obligat els efectius d'emergències a actuar també a l'interior de les instal·lacions.
Tasques de ventilació a l'interior de la nau
Un cop extingides les flames, els Bombers han accedit a l'interior de la nau per mirar possibles afectacions -que s'han descartat- efectuar tasques de ventilació i eliminar l'acumulació de fum.
Els treballs s'han allargat durant prop de dues hores i s'han donat per finalitzats poc abans de les 8 del vespre, quan els efectius han completat les actuacions necessàries i han pogut donar l'incident per resolt.
En l'actuació també hi ha participat la Guàrdia Urbana de Manresa, que ha controlat l'accés de vehicles a la zona.