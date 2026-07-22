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Manresa busca persones voluntàries per fer de mentores a adolescents el pròxim curs

Societat

El Projecte Mentora vol reduir l'abandonament escolar amb acompanyament a alumnes de secundària i postobligatòria

  • El Pla Educatiu d'Entorn de Manresa busca combatre l'abandonament escolar -

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Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 11:06
Actualitzat el 22 de juliol de 2026 a les 11:07

El Pla Educatiu d'Entorn de Manresa ha obert una crida per incorporar persones voluntàries al Projecte Mentora de cara al curs 2026-2027. La iniciativa pretén acompanyar adolescents en el seu itinerari educatiu i ajudar-los a continuar els estudis més enllà de l'ESO.

Mentories per prevenir l'abandonament escolar

El projecte s'adreça a alumnat de 3r i 4t d'ESO i de secundària postobligatòria i busca persones disposades a convertir-se en un referent positiu per als joves. Cada voluntari tindrà assignat un estudiant amb qui compartirà una trobada setmanal d'una hora i mitja al llarg del curs escolar.

Els mentors rebran formació específica i suport continuat, mentre que les sessions es desenvoluparan en diferents equipaments i espais de la ciutat. Les activitats inclouran converses, sortides i visites pensades per ajudar els adolescents a reflexionar sobre el seu futur acadèmic i professional, reforçar la motivació i prendre decisions amb més confiança.

Una resposta a un dels principals reptes educatius

El Pla Educatiu d'Entorn recorda que l'abandonament escolar prematur continua sent un dels principals reptes del sistema educatiu català i que afecta prop del 14% de l'alumnat. La transició entre l'educació secundària obligatòria i els estudis postobligatoris és un dels moments de més risc, motiu pel qual el Projecte Mentora ofereix un acompanyament personalitzat per millorar les oportunitats formatives, laborals i personals dels joves.

Les persones interessades a participar com a mentores poden posar-se en contacte amb l'organització a través dels correus electrònics monica.pera@ajmanresa.cat o eblasi@xtec.cat, o bé formalitzar la inscripció a través del web del Projecte Mentora.

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