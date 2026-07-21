Súria complementa l'exposició «Pit & Tip» amb un cicle d'activitats sobre la lactància

Súria reforçarà la programació de l'exposició Pit & Tip amb un cicle de quatre activitats gratuïtes dedicades a la lactància. Les sessions, que es desenvoluparan entre el 29 de juliol i el 27 de setembre al Casinet del Poble Vell, combinaran converses, visites comentades, tallers i xerrades per abordar diferents etapes de la maternitat i la criança.
Quatre sessions per compartir experiències i coneixements
El cicle començarà el dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, amb el cercle de conversa intergeneracional Lactàncies: cada història és única, conduït per l'assessora de lactància Laura Juncadella. La trobada vol crear un espai obert perquè les participants comparteixin experiències, emocions i vivències al voltant de la lactància.
La programació continuarà el divendres 7 d'agost, a les 10 del matí, amb una visita comentada a l'exposició sota el títol Aprendre a mirar la lactància: el pit, la mirada i el judici, que anirà a càrrec de la llevadora Àngels Bonet i del fotògraf surienc Mario Mateo, autor de la mostra. L'activitat proposa una reflexió sobre la manera com la societat observa i interpreta la lactància.
El dissabte 5 de setembre, a 2/4 d'11 del matí, la llevadora Sabrina Mastropasqua oferirà el taller Lactància i retorn a la feina remunerada: com fer-ho possible, amb consells pràctics i eines per facilitar la reincorporació laboral mantenint la lactància d'acord amb les necessitats de cada família.
Finalment, el diumenge 27 de setembre, a les 11 del matí, el llevador Carles Valero conduirà la xerrada de cloenda El deslletament: tancant una etapa, centrada en el final de la lactància des d'una perspectiva respectuosa, emocional i informada.
Un complement a l'exposició Pit & Tip
Aquestes activitats s'organitzen en el marc de l'exposició Pit & Tip, inaugurada el passat 4 de juliol al Casinet del Poble Vell. La mostra reuneix fotografies originals de Mario Mateo que documenten la vivència de la maternitat durant el postpart, donant tot el protagonisme a les mares.
L'objectiu del cicle és complementar l'exposició amb espais de trobada, escolta i reflexió sobre la lactància, fomentant l'intercanvi d'experiències entre famílies i professionals.
La mostra es pot visitar fins al 27 de setembre. El Casinet del Poble Vell obre els divendres, dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia, i els dissabtes feiners també de 4 a 7 de la tarda. L'exposició està organitzada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Súria i l'Oficina de Turisme, amb el suport de la Diputació de Barcelona.