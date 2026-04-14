El CN Manresa Fibracat guanya a Girona i escala fins a la tercera posició

El CN Manresa Fibracat va aconseguir una victòria clara a la piscina del combinat gironí format per CWP Anglès, CN Banyoles i GEiEG (4-8), un triomf que permet a l'equip manresà situar-se en tercera posició a la Lliga Catalana femenina de Primera Divisió.
Domini des de la defensa
Les jugadores manresanes van basar el seu triomf en una actuació sòlida en defensa i un joc ordenat que va dificultar en tot moment les opcions del rival. Aquesta consistència els va permetre mantenir la porteria a zero fins a falta de tres minuts per acabar el tercer període.
En aquell moment, el CN Manresa Fibracat ja dominava el marcador amb un clar 0-5, una renda que va ser determinant per encarrilar el partit.
Avantatge administrat fins al final
Amb el partit controlat, les bagenques van saber gestionar l'avantatge en els darrers minuts, mantenint el ritme i evitant qualsevol reacció del conjunt local.
Tot i els intents del combinat gironí per retallar distàncies en el tram final, el conjunt manresà va mantenir el control fins a tancar el marcador amb un contundent 4-8.
Serracanta i Vadillo lideren l'atac
En l'aspecte ofensiu, van destacar especialment N. Serracanta, autora de quatre gols, i G. Vadillo, que en va anotar tres. El vuitè gol de l'equip va ser obra de J. César.
Aquest encert de cara a porteria va ser clau per consolidar l'avantatge i assegurar els tres punts.
Tercera posició a la classificació
Amb aquesta victòria, l'equip dirigit per R. Rosell fa un pas endavant a la classificació i es col·loca en tercera posició. Només el CN Atlètic Barceloneta B i el CN Granollers, aquest darrer immers en la fase d'ascens a la Primera estatal, superen actualment el conjunt manresà a la taula.