El Parc de Nadal del Món del Joc de Santpedor supera el miler d'infants

El pavelló Rafa Martínez consolida la proposta nadalenca amb noves activitats i més espai de joc

  • El Món del Joc de Santpedor ha tancat l'edició d'enguany amb més de 1.000 infants participants -

Publicat el 15 de gener de 2026 a les 16:22
Actualitzat el 15 de gener de 2026 a les 16:23

El Parc de Nadal del Món del Joc de Santpedor ha tancat l'edició d'enguany amb més de 1.000 infants participants, amb una mitjana de gairebé 150 entrades diàries. L'activitat s'ha desenvolupat durant les tardes de les Festes de Nadal al pavelló municipal Rafa Martínez, que un any més s'ha convertit en un espai de joc, lleure i trobada per a nens, nenes i joves del municipi i de l'entorn.

Novetats per diversificar l'oferta

Una de les principals apostes d'aquesta edició ha estat la incorporació de noves propostes lúdiques. Entre les més destacades, hi ha la cursa d'obstacles del wipe-out, la zona d'inflables terrestres de Rugbi i Eliminator, el xutòmetre i els Basket challenge, que han ampliat les opcions de joc i han tingut una gran acollida.

A més, cada dos dies s'introduïen dues activitats noves amb l'objectiu de diversificar l'oferta i mantenir l'interès dels infants que repetien visita diverses tardes. Aquesta rotació ha permès oferir una experiència dinàmica i variada al llarg de totes les jornades.

Tallers, inflables i espais familiars

El Parc de Nadal també ha mantingut activitats clàssiques com el pintacares, els inflables i la zona de tallers, que han completat la programació i han permès adaptar l'oferta a diferents edats.

En aquesta edició, s'ha redistribuït la zona per a adults, que s'ha situat a les grades amb un espai de cafeteria. Aquesta reorganització ha permès alliberar més superfície a la pista, millorant el confort i la seguretat perquè els infants poguessin gaudir plenament de les activitats.

