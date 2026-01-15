La biblioteca de Sant Fruitós mostra el vi com a art amb Marta Arañó

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages acull fins al 31 de gener l'exposició Empremtes de vi, entre l'ànima i la natura, una proposta artística de Marta Arañó que explora el vi com a vehicle d'expressió creativa i emocional, en el marc del projecte Biblioteques amb DO.
El vi com a llenguatge artístic
L'exposició Empremtes de vi, entre l'ànima i la natura convida el públic a descobrir una manera singular d'entendre l'art a partir del vi. Les obres de Marta Arañó estan elaborades amb una tècnica poc habitual que combina tinta i vi, utilitzant aquest darrer com a pigment natural. El resultat són peces amb textures orgàniques, tonalitats canviants i matisos irrepetibles, que connecten directament amb la naturalesa i el territori d'on prové el vi utilitzat.
Aquesta manera de crear fa que cada obra sigui única i estretament vinculada al seu origen, ja que el vi aporta característiques pròpies segons la varietat, l'elaboració i el pas del temps. L'artista transforma així un element quotidià i culturalment arrelat en una eina d'expressió plàstica carregada de simbolisme.
Dins el projecte Biblioteques amb DO
La mostra s'emmarca en la programació de Biblioteques amb DO, una iniciativa que promou la cultura del vi i la identitat del territori a través d'activitats culturals a les biblioteques públiques. El projecte busca acostar el món vitivinícola a la ciutadania des de mirades diverses, com ara la literatura, les arts visuals o la divulgació cultural, posant en valor el patrimoni i la creativitat vinculats al vi.
En aquest context, l'exposició de Marta Arañó s'integra com una proposta que combina art contemporani, territori i sensibilitat, ampliant la mirada sobre el vi més enllà de l'àmbit gastronòmic.
Visites obertes a tots els públics
Empremtes de vi, entre l'ànima i la natura es pot visitar a la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages dins del seu horari habitual i està oberta a tots els públics. La mostra ofereix una oportunitat per descobrir una tècnica artística singular i, alhora, reflexionar sobre la relació entre natura, cultura i expressió personal.