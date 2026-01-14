La Biblioteca de Sant Fruitós acull la presentació de «Cròniques de la veritat prohibida»

Divendres passat la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages va ser l'escenari de la presentació de Cròniques de la veritat prohibida, una obra del col·lectiu literari Lola Palau. El llibre recopila una sèrie de relats que exploren el concepte de la veritat des de diferents perspectives, passant pel passat i la interpretació dels objectes, i ofereix una lectura plural i suggeridora que no deixa indiferent els lectors.
Lola Palau està formada per dotze autors i autores de la Catalunya Central: Llorenç Capdevila, David Clusellas, Imma Cortina, Pilar Duocastella, Jordi Estrada, Pep Garcia, Maria Dolors Guàrdia, Xavier Mas Craviotto, Lluís Montoliu, Antoni Pladevall, Miracle Sala i Josep Maria Solà. La presentació va ser conduïda pel santfruitosenc David Clusellas, que també participa amb un dels relats del volum.
El llibre ja està disponible al fons documental de la biblioteca, i totes les persones interessades poden consultar-lo i descobrir les diverses històries que conformen aquesta obra col·lectiva.