Sant Fruitós impulsa controls del transport escolar per garantir la seguretat dels alumnes

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages durà a terme, entre el 19 i el 25 de gener, una campanya específica de control del transport escolar. La iniciativa s'emmarca dins d'una actuació coordinada pel Servei Català de Trànsit i té com a objectiu verificar el compliment de les normes de seguretat i administratives dels vehicles i conductors que traslladen menors als centres educatius.
Vigilància del transport escolar
Els controls afectaran tots els mitjans de transport utilitzats pels alumnes i posaran especial atenció als entorns dels centres escolars durant els horaris d'entrada i sortida. La campanya busca garantir que els vehicles compleixin amb els requisits tècnics, administratius i de servei necessaris per a un transport escolar segur.
Requisits administratius i de servei
Entre els aspectes que es revisaran, destaca la verificació dels títols habilitants dels conductors, autoritzacions específiques per al transport escolar i compliment de les normes de circulació. També es controlarà l'ocupació correcta de les places, els temps de conducció i descans, la presència de persona acompanyant quan sigui obligatori, així com l'ús adequat dels cinturons de seguretat.
Condicions tècniques dels vehicles
Els agents de la Policia Local revisaran la documentació dels vehicles, les inspeccions tècniques, l'estat dels pneumàtics i la disponibilitat de materials de seguretat com farmacioles i extintors. També s'asseguraran del correcte funcionament de les portes d'emergència, amb l'objectiu de reduir la implicació d'aquests vehicles en accidents de trànsit.
Garantir una mobilitat segura
Aquesta campanya de control s'emmarca en la voluntat de les autoritats locals de fomentar la mobilitat segura i protegir els infants i joves que utilitzen el transport escolar a Sant Fruitós de Bages. Les inspeccions permetran detectar i corregir possibles infraccions, contribuint a un entorn escolar més segur i tranquil per a tots.