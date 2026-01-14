14 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Sant Fruitós impulsa controls del transport escolar per garantir la seguretat dels alumnes

La campanya es durà a terme entre el 19 i el 25 de gener

  • Cartell de transport escolar -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de gener de 2026 a les 18:24

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages durà a terme, entre el 19 i el 25 de gener, una campanya específica de control del transport escolar. La iniciativa s'emmarca dins d'una actuació coordinada pel Servei Català de Trànsit i té com a objectiu verificar el compliment de les normes de seguretat i administratives dels vehicles i conductors que traslladen menors als centres educatius.

Vigilància del transport escolar

Els controls afectaran tots els mitjans de transport utilitzats pels alumnes i posaran especial atenció als entorns dels centres escolars durant els horaris d'entrada i sortida. La campanya busca garantir que els vehicles compleixin amb els requisits tècnics, administratius i de servei necessaris per a un transport escolar segur.

Requisits administratius i de servei

Entre els aspectes que es revisaran, destaca la verificació dels títols habilitants dels conductors, autoritzacions específiques per al transport escolar i compliment de les normes de circulació. També es controlarà l'ocupació correcta de les places, els temps de conducció i descans, la presència de persona acompanyant quan sigui obligatori, així com l'ús adequat dels cinturons de seguretat.

Condicions tècniques dels vehicles

Els agents de la Policia Local revisaran la documentació dels vehicles, les inspeccions tècniques, l'estat dels pneumàtics i la disponibilitat de materials de seguretat com farmacioles i extintors. També s'asseguraran del correcte funcionament de les portes d'emergència, amb l'objectiu de reduir la implicació d'aquests vehicles en accidents de trànsit.

Garantir una mobilitat segura

Aquesta campanya de control s'emmarca en la voluntat de les autoritats locals de fomentar la mobilitat segura i protegir els infants i joves que utilitzen el transport escolar a Sant Fruitós de Bages. Les inspeccions permetran detectar i corregir possibles infraccions, contribuint a un entorn escolar més segur i tranquil per a tots.

Et pot interessar