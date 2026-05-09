Aquelarre orriolista de pagament a Ripoll: així funciona el braç mediàtic de l'extrema dreta

Ripoll s'ha despertat adormit aquest dissabte. El cel encapotat des de primera hora -esperant el preceptiu xàfec de tarda- i la ressaca de la primera nit de festa major es notaven. El mercat setmanal funcionava a mig gas i les terrasses estaven buides. En canvi, desenes de persones s'aplegaven a l'entrada del Teatre Comtal, un cine de poble de tota la vida que avui havia programat un aquelarre orriolista de pagament. La gravació del pòdcast La Catalunya woke amb la líder d'Aliança Catalana com a estrella convidada s'ha convertit en un míting. “Els votants ja aposten pel sentit comú”, ha assegurat Carles Borja, editor d'e-notícies i un dels ideòlegs d'aquest braç mediàtic de l'extrema dreta.
Crits de “presidenta, presidenta” i xiulets als musulmans
Sílvia Orriols s'ha convertit en una estrella. Hi ha pocs dubtes entre la població de Ripoll que l'any vinent assolirà la majoria absoluta -durant el pòdcast s'ha enorgullit de pràcticament haver eliminat l'oposició- i les enquestes li pronostiquen passar de 2 a 20 diputats.
En aquest context, no és d'estranyar que el Teatre Comtal pràcticament s'hagi omplert i que bona part dels assistents -més enllà de regidors i simpatitzants del partit de Ripoll- fossin de ciutats ben allunyades com Barcelona, Girona, Sabadell i Terrassa. Els mateixos integrants La Catalunya woke -convertits en tres fan boys de la lideressa d'Aliança- han reconegut haver-se aficionat a seguir els plens municipals del bressol de Catalunya des del Camp de Tarragona.
Orriols ha estat rebuda a crits de “presidenta, presidenta” (i de “puta Espanya”). El públic -força jove, lluny de l'estereotip de “Josep Maria”- ha celebrat algunes de les seves intervencions més ocurrents a crits de “Sílvia, Sílvia” i ha xiulat sense vergonya quan Borja ha fet una referència als musulmans. Cap dubte que, si parlessin castellà, bona part dels assistents a la platea hauria seguit els crits islamòfobs de fa unes setmanes al camp de l'Espanyol.
L'humor cínic per assaltar el poder
La Catalunya woke -com fan altres pòdcasts- utilitza l'humor com a via d'entrada a temes més densos. En aquest sentit, s'enorgulleix sense complexos de vincular immigració amb delinqüència, reclamar “motoserra” a la despesa pública i posar les persones transgènere a l'ull de l'huracà.
El conductor del pòdcast és Arnau Borràs. En una dècada ha passat de formar part de l'esquerra independentista de Reus -va formar part de la llista de la CUP-, ser un dels portaveus del 15-M o organitzar un dels festivals de reggae més importants de l'Estat, a convertir-se en un agitador de l'autoanomenada “fatxosfera catalana”. Conjuntament amb el periodista Guillem Bargalló -fill de l'exconseller- exerceixen d'enfants terribles amb bromes més o menys enginyoses que fa uns anys serien “políticament incorrectes” i que ara s'han convertit en mainstream.
Tanmateix, la càrrega ideològica de fons l'aporta Carles Borja -i en un segon pla el seu cosí Àlvar Thomàs-, el més veterà del trio i anteriorment vinculat al PDECat. En referència a Aliança -però traslladable a Vox, Reagrupament Nacional o qualsevol altre partit ultra del món- ha assegurat davant de més de 300 persones entregades que “els votants aposten pel sentit comú”. Considera que una dècada de polítiques d'esquerres -en aquests ambients es parla de “dictadura woke”- han portat el país al col·lapse i no ha dubtat a entronitzar Sílvia Orriols com el remei a aquest mal: “T'encoratgem a continuar endavant”, Sílvia”. “Més d'hora que tard esperem desmuntar-los el xiringuito”, ha afegit.
De fet, l'hora llarga de programa ha consistit en encadenar les obsessions de l'extrema dreta nostrada amb els periodistes de Nació, l'Ara i el Grup Barnils al capdavant. Polítics com Tània Verge, Najat Driouech, Janet Sanz i la CUP en general -“M'hagués agradat compartir grup amb ells”, ha assegurat irònicament Orriols-, les subvencions, els xiringuitos i la motoserra. Més o menys el mateix -però en català de Reus- que Vito Quiles, Javier Negre o Bertrand Ndongo.