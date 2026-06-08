Sant Fruitós dedicarà un vespre gastronòmic a la carn de caça el proper divendres

Sant Fruitós de Bages acollirà el proper divendres 12 de juny la tercera edició del Vespre Gastronòmic dedicat a la carn de fauna salvatge, una proposta culinària que vol posar en valor la gastronomia vinculada a la caça i els productes de proximitat.
La vetllada se celebrarà sota el Cobert de la Màquina de Batre a partir de les 6 de la tarda i permetrà als assistents degustar un menú format per sis platets elaborats amb diferents varietats de carn de caça.
Menú degustació amb productes de caça
El sopar serà amb carns servides per Lantxaga, establiment especialitzat en carn salvatge i productes vinculats a la cuina de caça.
Els tiquets per participar en aquesta experiència gastronòmica tenen un preu de 20 euros i inclouen, a més del menú degustació, dues copes de vi i una copa de cava.
Els tiquets pel sopar es poden adquirir als establiments L'Últim de la Fila, Can Ferrer, bar Kiku i Frankfurt Anònim.
Acte previ a la Fira del Caçador
Aquest Vespre Gastronòmic s'emmarca dins dels actes previs de la Fira del Caçador, que se celebrarà a Sant Fruitós de Bages el proper 28 de juny.
La fira reuneix cada any aficionats, professionals i públic interessat en el món de la caça, consolidant-se com una de les cites vinculades a aquest àmbit al municipi.