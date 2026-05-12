El Casino acollirà aquest cap de setmana la 36a exposició i la fira del bonsai

Manresa tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en punt de trobada dels amants del bonsai amb la celebració de la 36a Exposició Bonsai Natura i la 12a Fira del Bonsai. Les activitats es faran entre divendres i diumenge al Centre Cultural el Casino i reuniran exposicions, espais de venda i diverses propostes divulgatives relacionades amb aquest art mil·lenari japonès.
Una trentena de bonsais a l'Espai 7
La principal activitat tindrà lloc a l'Espai 7 del Casino, on divendres a les 7 de la tarda s'inaugurarà oficialment la 36a Exposició Bonsai Natura. La mostra permetrà contemplar una trentena de bonsais propietat dels socis de Bonsai Natura, així com una exposició de Kusamonos -les plantes que tradicionalment acompanyen els bonsais- a càrrec del grup Bonsai Clos de Cerdanyola.
L'exposició també incorporarà una mostra cedida pel Consolat General del Japó a Barcelona dedicada a la diversitat cultural del país asiàtic a través de les seves joguines tradicionals.
La fira sortirà diumenge al pati del Casino
La 12a Fira del Bonsai es farà diumenge al matí, de 10 a 2 del migdia, al pati del Casino. L'espai reunirà diferents parades especialitzades on els visitants podran adquirir bonsais, plantes d'acompanyament, eines i productes relacionats amb el manteniment i la cura d'aquestes espècies.
Xerrades per apropar el món del bonsai al públic
La programació es completarà amb dues xerrades gratuïtes obertes al públic general per aprofundir en el coneixement del bonsai i les tècniques de cultiu. La primera tindrà lloc dissabte a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de Joan Cuervas, que explicarà aspectes bàsics sobre la cura i el manteniment dels bonsais.
La segona serà diumenge a 2/4 de 12 del migdia sota el títol Kusamono, més enllà del bonsai, centrada en les composicions vegetals que acompanyen tradicionalment aquestes peces.
Un esdeveniment consolidat a Manresa
La iniciativa està organitzada per Bonsai Natura amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya. Aquesta edició també compta amb la col·laboració de diverses entitats i empreses vinculades al sector, com Mistral Bonsai, Montepio, Kusamono Leyado i el Consolat General del Japó a Barcelona.