Toni Lodeiro obre les Jornades Lacetània reivindicant el consum com a arma política

El divulgador Toni Lodeiro va inaugurar aquest dilluns les 40es Jornades Lacetània a Manresa amb una conferència centrada en el consum conscient com a eina de transformació personal i social. L'acte, celebrat a l'Institut Lacetània, va donar el tret de sortida a una setmana d'activitats que convertiran el centre en un espai de debat sobre els grans reptes contemporanis.
Una xerrada participativa sobre valors i consum
Amb un format proper i interactiu, Lodeiro va implicar el públic assistent en una reflexió col·lectiva sobre els hàbits de consum i el seu impacte en la societat. Durant la seva intervenció, va abordar conceptes com l'obsolescència programada, l'economia circular o la banca ètica, i va plantejar la necessitat de prendre decisions alineades amb els propis valors.
El ponent va defensar que el consum conscient implica fer-se preguntes i actuar en conseqüència, tot i advertir que les accions individuals, per si soles, no són suficients per generar canvis estructurals. En aquest sentit, va reclamar una major implicació de les institucions i més regulació, assegurant que "les empreses tenen massa llibertat".
Compromís institucional i educatiu
La inauguració també va comptar amb la participació de diverses autoritats. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va destacar el paper de les Jornades Lacetània com a espai de referència per a la formació dels joves i va remarcar la necessitat que les noves generacions s'impliquin en els reptes actuals.
Per la seva banda, Arnau Queralt, en representació del Govern, va posar en valor les polítiques de sostenibilitat impulsades al territori i va encoratjar els estudiants a participar activament en la transformació social i ambiental, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
La directora del centre, Sílvia Vilamanyà, va reivindicar el paper de l'educació com a eina per comprendre el món i va definir les jornades com un espai de connexió entre coneixement acadèmic, realitat social i ciutadania.
Una setmana de debat i reflexió
Les Jornades Lacetània continuaran al llarg de la setmana amb conferències i activitats diverses que abordaran temàtiques d'actualitat. En la seva 40a edició, es consoliden com una cita clau per fomentar el pensament crític i el debat a Manresa, reforçant el seu paper com a punt de trobada entre educació i societat.