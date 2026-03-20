La 40a edició de les Jornades Lacetània posen el focus en el consum conscient i la sostenibilitat

L'institut Lacetània de Manresa donarà el tret de sortida aquest dilluns 23 de març a la 40a edició de les Jornades Lacetània, una cita consolidada que combina divulgació, formació i obertura a la ciutadania. L'acte inaugural tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala 2000 del centre i serà obert al públic, amb una ponència a càrrec del divulgador i formador en consum responsable Toni Lodeiro.
Abans de la conferència inaugural, es faran els parlaments institucionals que marcaran l'inici oficial de les jornades. Està prevista la participació de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, així com dels regidors Pol Huguet i Lluís Vidal Sixto. També hi assistiran el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, Arnau Queralt, el president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Dídac Contreras, i la directora del Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània, Emma Moreno.
En aquesta edició, les jornades posen el focus en el consum conscient i la sostenibilitat.
Una setmana d'activitats obertes i especialitzades
Les jornades s'allargaran fins al divendres 27 de març amb un programa intens que inclou activitats tant per a l'alumnat com per al conjunt de la ciutadania. L'objectiu és apropar temes d'actualitat vinculats a l'economia, la sostenibilitat i els nous models productius, de la mà d'experts de diferents àmbits.
Entre les ponències destacades hi ha la de Gerard Pijoan sobre economia social i cooperativa; la de Liz Massip, centrada en l'economia social i solidària des de l'àmbit municipal, i la de Ramon Culleré, que abordarà la realitat socioeconòmica del territori.
També destaca la participació del científic i divulgador Antonio Turiel, que analitzarà els reptes energètics actuals, així com les intervencions de Cristina Casanova i Ricard Jornet, que aportaran visions sobre la transformació empresarial cap a models més sostenibles i responsables.
Tallers i formació pràctica per a l'alumnat
A banda de les conferències, l'alumnat del centre participarà en diversos tallers pràctics al llarg de la setmana. Aquestes activitats se centraran en aspectes com la reparabilitat de productes, la reducció de residus industrials i l'aplicació de models de producció més eficients.
Amb aquesta combinació de teoria i pràctica, les Jornades Lacetània es consoliden com un espai de formació integral que connecta el món educatiu amb els reptes actuals de la societat.
Un referent formatiu al territori
Amb quatre dècades de trajectòria, les Jornades Lacetània s'han convertit en una iniciativa de referència a la Catalunya Central. El seu plantejament no només busca enriquir el coneixement de l'alumnat, sinó també obrir el centre a l'entorn i convertir-lo en un punt de trobada entre educació, empresa i societat.
La presència d'experts de primer nivell i la varietat de temàtiques consoliden aquesta edició com una oportunitat per reflexionar sobre els canvis necessaris en els hàbits de consum i en els models econòmics, en un context marcat per la necessitat d'avançar cap a un futur més sostenible.