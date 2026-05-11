El Cor Tutti Veus reivindicarà el cuplet aquest dimecres al Kursaal

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest dimecres 11 de maig, a les 6 de la tarda, l'espectacle No em toquis el cuplet, una proposta del Cor Tutti Veus dirigida per Anna Pérez que ret homenatge al gènere del cuplet amb una posada en escena plena d'humor, música i memòria històrica. La funció forma part de la programació del Cicle per a Majors de 65 anys i ja ha penjat el cartell d'entrades exhaurides.
Un viatge musical als anys vint
L'espectacle recupera algunes de les cançons més populars del cuplet, un gènere musical que va marcar la vida cultural i social dels anys vint amb peces carregades de ritme, ironia i doble sentit. A través de la interpretació coral i de diverses veus en off, la proposta repassa també la història i el context d'aquest estil musical que va esdevenir tot un fenomen popular.
El públic podrà escoltar temes emblemàtics com Marieta de l'ull viu, El vestit d'en Pasqual, Pel teu amor (Rosó) o Remena nena, entre altres peces representatives d'una època que va deixar una forta empremta en la cultura musical catalana.
Des de l'organització destaquen que el cuplet continua sent avui una font d'inspiració i entreteniment, i reivindiquen el seu valor com a expressió artística i social d'un moment històric concret.