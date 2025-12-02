Patrimoni Obert es presentarà a Fonollosa amb l'estrena de dos documentals sobre la memòria històrica del municipi

La Fàbrica de Fonollosa acollirà aquest dissabte, 6 de desembre, a les 6 de la tarda, la presentació oficial de Patrimoni Obert, un projecte que té per objectiu preservar, digitalitzar i difondre la memòria històrica i el llegat cultural dels municipis que hi participen. L'acte inclourà la projecció i estrena de dos documentals centrats en la història recent de Fonollosa, elaborats a partir de testimonis, imatges i recerques locals.
Què és Patrimoni Obert?
La sessió començarà amb una explicació detallada del projecte, que impulsen diversos ajuntaments del Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona. La iniciativa vol posar a l'abast de la ciutadania continguts patrimonials accessibles, moderns i en format audiovisual.
Dos documentals per recuperar la història de Fonollosa
Els assistents podran veure en primer lloc La república i la guerra civil al municipi de Fonollosa (1931-1939), un documental que ofereix una mirada retrospectiva sobre els anys convulsos que van marcar el territori.
Tot seguit, els autors presentaran el procés de creació i recerca que hi ha darrere de les produccions.
L'acte culminarà amb l'estrena de La vida a Fonollosa després de la Guerra Civil (1939-1963), que recull vivències i transformacions de la postguerra al municipi.
Un final de festa obert a tothom
En acabar les projeccions, hi haurà un pica-pica per a tots els assistents, amb la voluntat d'afavorir la conversa i la participació ciutadana al voltant de la memòria col·lectiva.
L'entrada és lliure i oberta a tots els veïns i veïnes, així com a qualsevol persona interessada a descobrir i preservar la història local.