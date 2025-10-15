Un accident entre dos camions talla l'Eix Transversal a Rajadell i complica més la circulació

Els conductors de dos camions han resultat ferits lleus en un accident que han patit aquest dimecres al matí a l'Eix Transversal (C-25) a l'altura de Rajadell, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els dos camions han xocat per encalçament i com que un d'ells portava una càrrega de porcs, les tasques de retirada dels vehicles s'han complicat. Des de les 10 del matí la via està tallada en sentit Manresa i es fan desviaments alternatius.\r\n\r\nL'accident s'ha produït a les 10 del matí quan els dos vehicles han xocat per encalçament i han quedat molt malmesos. L'aparatositat de l'accident ha requerit tasques d'excarceració per part dels Bombers i ha fet que els Mossos d'Esquadra hagin tallat la carretera, en sentit est, i hagin desviat el trànsit per vies secundàries. Un dels conductors ferits ha estat donat d'alta pel Sistema d'Emergències Mèdiques in situ, mentre que l'altre ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.\r\n\r\nLes alteracions al trànsit se sumen a les que hi ha hagut durant el matí amb motiu de les mobilitzacions per la vaga per Palestina.\r\n\r\nA aquesta hora (13.00h), la via continua tallada en sentit Manresa.\r\n